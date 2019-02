Vuelta a clases: precios de la canasta y consejos para ahorrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes 1° de marzo empezará un nuevo año lectivo en Educación Inicial y Primaria y las instituciones de enseñanza ya comenzaron a dar las listas de útiles escolares.

Es por esto que El País realizó un relevamiento de precios que abarcó siete establecimientos comerciales diferentes de Montevideo con el objetivo de analizar qué costo tienen las canastas escolares y cómo hacer para conseguir el mismo producto al menor precio posible (ver gráfica).



El análisis se basó en la comparación de precios de 35 artículos de la canasta escolar propuesta por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el comparativo se relevaron cuatro cadenas de supermercados -Ta-Ta, Géant, Tienda Inglesa y El Clon- y tres papelerías -Mosca, Papacito y Gandulia-.



Al comparar los precios actuales con los relevados por el Sistema de Información de Precios al Consumidor en 2018, se registró un aumento de precios en la mayoría de los artículos (20), mientras que solo dos bajaron sus precios y seis se mantuvieron sin cambios. En los siete restantes no había información disponible para realizar la comparación interanual.



Si bien la canasta de artículos escolares propuesta por el MEF está integrada por 35 productos, tres de ellos -lápiz negro Maped tres unidades, goma lápiz Bic y lápices de colores marca Pelican 12 unidades- fueron eliminados de la gráfica comparativa puesto que ninguno de los establecimientos relevados los ofrecía.



El único artículo que no varió de precios entre los diferentes comercios fue la cascola de la marca Bic, cuyo costo es de $ 55 en los establecimientos relevados. Algo similar ocurrió con el pack de tres lápices negros de la marca Stabilo.



Por otro lado, los artículos escolares cuyos precios registraron diferentes importes en todos los establecimientos comerciales relevados fueron las cuadernolas y cuadernos Papiros, así como también los precios del compás de la marca Maped y en el juego de geometría de la misma marca.



En cuanto a la variación de precios entre los útiles escolares, las mayores diferencias se dieron en el producto 12 lápices de colores largos Faber Castell. Estos se pueden encontrar en Papacito por $ 85, en El Clon por $ 105, en Gandulia por $109, en el Géant por $ 139, en Ta-Ta por $ 199, en Tienda Inglesa por $205 y en Mosca por $ 209.



En el compás de la marca Maped también hubo grandes variaciones de precios, ya que en el Géant se puede comprar a $189 y el mismo producto se encuentra en Mosca por $ 239, una diferencia de precio de $ 50 a favor del supermercado.



Tanto entre los establecimientos de precios más elevados como en los más baratos se encontraron supermercados y papelerías, por lo que no puede afirmarse que es más conveniente comprar en uno u otro lado. Además, cada uno de los locales puede tener distintos tipos de descuentos para clientes, por ejemplo al usar determinada tarjeta.



En lo que refiere a variedad de productos y marcas son los supermercados los que ofrecen mejores propuestas (aunque entre las grandes superficies pueden encontrarse diferencias significativas según los precios relevados). En las papelerías suelen tener acuerdos comerciales de exclusividad con determinadas marcas, por lo que las opciones del consumidor pueden ser reducidas.



En este relevamiento se analizaron los artículos escolares básicos puesto que las canastas varían dependiendo de cada institución educativa y de las preferencias de los maestros.



A estos artículos hay que agregarle cartucheras, mochilas, vestimenta y accesorios de alimentación.



Aparte de las alternativas tradicionales para la compra de útiles escolares, funciona en Uruguay el primer e-commerce especializado en el tema. Se trata de la plataforma Escool.uy que ofrece los servicios de una papeleria online, contando con la lista de materiales de unos 70 colegios ya precargadas y dando la posibilidad de entregar los materiales a domicilio.

Foto: Pixabay

Consejos.

Aunque para algunos niños la compra de útiles escolares sea un momento divertido, para los padres esta época suele ser motivo de estrés, no solo por lo agotador que puede ser conseguir cada uno de los artículos de la lista, sino porque a nivel económico es un gasto relevante.



Para poder cumplir con todas las compras sin que esto signifique tener que realizar gastos excesivos, se presentan a continuación algunas sugerencias a tener en cuenta.



1. Reutilizá. Antes de salir de compras revisar qué materiales de años anteriores pueden estar en buenas condiciones. Chequear qué cuadernos y cuadernolas siguen teniendo hojas y pueden ser utilizadas, lo mismo con los lápices de colores, cartucheras, mochilas, vestimenta y otros útiles. Otra forma de reutilizar es acudir a los familiares o amigos cercanos que tengan hijos más grandes y que puedan brindar los útiles que ya no utilicen o las prendas de vestir que ya les queden chicas.



2. Listado. Además de la lista otorgada por la institución educativa, es recomendable que luego de haber evaluado qué materiales pueden ser reutilizados, se haga una nueva lista con lo que es realmente necesario comprar.



3. Comprar. Es muy importante no comprar en el primer lugar. En esta época es frecuente que en algunos lugares los precios aumenten, y otros ofrezcan importantes descuentos. Por eso es relevante buscar, analizar y comparar. Asimismo se debe tener en cuenta en qué lugares hay promociones interesantes o descuentos con tarjetas de crédito y débito que pueden ser favorables.



4. Comprar con otros padres. Una opción que puede ayudar a reducir los gastos es reunirse entre varios padres para comprar en grandes cantidades y poder así acceder a mejores precios.



5. Invertir. Otra forma de economizar al comprar útiles escolares es invertir, es decir, pensar en el futuro y comprar útiles duraderos que aunque puedan ser más caros en comparación a otros, suelen también ser de mayor calidad. Mochilas de buena calidad, carpetas y vestimenta son algunos ejemplos de esto.



6. Reciclá. En muchas ocasiones lo que a una persona ya no le sirve puede serle útil a otra. Es por esto que hay casas de canjes que se dedican a recibir productos usados y a vender lo que otros están buscando. Esta puede ser una buena opción cuando se trata de buscar libros por ejemplo. Hay en Montevideo y en el interior del país diversas librerías especializadas que manejan títulos para todos los años y edades, tanto escolares como liceales. Esto no solo economizará la compra sino que además permitirá que otros accedan a libros usados también de forma más barata.



7. Comprar con tiempo. Ya sea en la compra de útiles escolares como en cualquier otra compra, la falta de planificación suele pagarse caro. Es por esto que lo recomendable es no dejar todo para el último momento y fijarse un plazo para comprar. Eso permitirá no solo tener mayor tranquilidad sino además mayor paciencia para analizar precios y tomar mejores decisiones en términos de calidad-precio.



8. Promociones. Es clave que a la hora de planificar las compras de útiles escolares se analice cuáles son las promociones y los descuentos que brinda cada establecimiento comercial. Asimismo, se recomienda averiguar cuáles son las fechas de rebajas y pensar con qué otra institución se puede acceder a mayores descuentos (convenios por el lugar de trabajo, tarjetas de crédito, etc.).



9. Fijar presupuesto. Es indispensable para lograr buenos resultados que se calcule cuánto dinero se puede gastar en las compras. Esto no solo permitirá una mayor planificación en las finanzas personales sino que además le brindará un panorama más claro en el que priorizará cuáles son los gastos inevitables y cuáles son los que se pueden hacer más adelante.

Derechos.

En esta época previa al comienzo de clases, los supermercados y las papelerías suelen estar repletas de personas. Sin embargo, en este caos los comercios pueden incurrir en algunas faltas que atenten contra los derechos del consumidor.



Con el objetivo de comprar con la mayor seguridad posible, el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas recomienda tener en cuenta aspectos normativos que son clave y que a veces no son respetados: los precios de todos los artículos deben figurar claramente señalizados en la góndola y el precio de góndola debe coincidir con el precio cobrado en caja. Además, cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias prevalecerá la más favorable al consumidor.