Wall Street cierra rojo por primera vez en cuatro días por miedo a recesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la Bolsa neoyorquina, se dejó un 0,66%, 173,35 puntos, y perdió la barrera psicológica de los 26.000, quedándose en 25.962,44.

Por su parte, el S&P 500 restó el 0,79%, 23,14 unidades, hasta los 2.900,51, en tanto que el Nasdaq, el índice donde cotizan los principales grupos tecnológicos, se deslizó un 0,68%, 54,25 enteros, cerrando en 7.948,56.



Todos los sectores acabaron la sesión con pérdidas, destacando las del financiero, que restó un 1,40%, arrastrado por la caída en la rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años, principal referencia para hipotecas y préstamos.



El parqué neoyorquino arrancó en rojo debido a la incertidumbre entre los inversores sobre la salud de la economía global, toda vez que potencias como China o Alemania ya han comenzado a tomar medidas para contrarrestar una posible ralentización del crecimiento.



Quien no parece muy preocupado por una posible recesión es el presidente estadounidense, Donald Trump, que este martes consideró que esa es una posibilidad "muy lejana", pero al mismo tiempo insistió en sus exigencias de que la Reserva Federal (Fed) recorte en cien puntos básicos los tipos de interés.



Además de pedir esta reducción de un punto porcentual, Trump comentó a la prensa que está valorando una posible reducción de impuestos, como los que se retiran en las nóminas de los trabajadores o de las ganancias del capital, como una posible vía para dar vigor a la economía.



"He estado pensando sobre los impuestos de las nóminas durante mucho tiempo. A mucha gente le gustaría ver eso", declaró en la Casa Blanca.



Las pérdidas del Dow Jones se compensaron en parte gracias a las fuertes ganancias de una de sus componentes, Home Depot, que subió un sólido 4,45% después de presentar unos resultados mejores de los estimados y a pesar de haber recortado su previsión de ingresos para este año.

Foto: AFP

La mayor cadena de tiendas de bricolaje y reformas del hogar del mundo ganó durante su primer semestre fiscal US$ 5.992 millones, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior, en tanto que su facturación lo hizo en un 3,3% y alcanzó los US$ 57.220 millones.



De las treinta cotizadas en el Dow Jones de Industriales, solo estaban en verde Home Depot y United Technologies (0,05%), en tanto que Apple cerró sin cambios.



Al otro lado, la más perjudicada fue el conglomerado Dow (-5,26%), seguido de American Express (-2,38%), UnitedHealth (-1,90%) y Pfizer (-1,59%).



En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un leve 0,23% y cerró en US$ 56,34 el barril, impulsado por el optimismo de los inversores de que las grandes potencias económicas tomarán medidas de estímulo ante una posible ralentización del crecimiento.



Al cierre de Wall Street, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años seguía en mínimos, con un 1,547%, en tanto que el oro subía hasta 1.517,90 la onza. El dólar perdía algo de terreno frente al euro y se cambiaba por 1,1098.



En base a EFE