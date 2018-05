Firma estadounidense toma activos de PDVSA tras triunfar en litigio

La estadounidense ConocoPhillips tomó activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras ganar un litigio por US$ 2.000 millones, lo que fue rechazado por el gobierno y oscurece aún más el panorama económico venezolano.



ConocoPhillips está "haciendo cumplir el fallo (...) en cuatro locaciones en el Caribe", confirmaron este jueves a la AFP fuentes de la industria en Estados Unidos, sin precisar los lugares.



Según reportes de prensa, los activos afectados están en Curazao, Bonaire y San Eustaquio.



"Buscaremos todas las vías legales disponibles para obtener una compensación completa y justa por nuestras inversiones expropiadas en Venezuela", advirtió ConocoPhillips en un comunicado.



En una nota, el gobierno venezolano manifestó por su parte que "PDVSA rechaza contundentemente las acciones adelantadas por la firma estadounidense ConocoPhillips de tomar los activos de la estatal petrolera venezolana en el Caribe".



El pasado 25 de abril, el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés y con sede en París), dictaminó que PDVSA violó contratos con la expropiación de activos de ConocoPhillips por orden del fallecido expresidente Hugo Chávez en dos campos de crudo en 2007.



El experto petrolero Orlando Ochoa, doctor en economía de la Universidad de Oxford, explicó a AFP que las acciones de ConocoPhillips no se concentran sobre instalaciones, sino contra productos.



"Ha procedido a que congelen el crudo venezolano que está en los terminales de San Eustaquio, Bonaire y algunos productos que estén en refinería en Curazao", dijo Ochoa, quien calcula que la medida compromete unos 15 millones de barriles por unos US$ 750 millones.



La medida podría afectar las exportaciones a Estados Unidos, destino de un tercio del petróleo venezolano que representa 75% del flujo de caja del país con las mayores reservas de crudo.



PDVSA también fue demandada el miércoles en Nueva York por el impago de US$ 25 millones en bonos de deuda a la contratista canadiense de energía SNC-Lavalin.



"No nos van a detener"



Venezuela enfrenta varias querellas por expropiaciones realizadas principalmente durante el gobierno de Chávez (1999-2013).



Maduro buscar refinanciar una deuda externa de US$ 150.000 millones —la tercera parte contraída por PDVSA—, pero se estrella contra sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos y empresas negociar nuevos títulos venezolanos.



"Las sanciones de los gringos, las amenazas, nos tienen sin cuidado. ¿Hacen daño? Sí, pero no nos van a detener (...). Venezuela no se rinde ante sanciones, ante amenazas, ante agresiones y ante mentiras", expresó este jueves el mandatario socialista y candidato a la reelección en los comicios del 20 de mayo.



PDVSA defiende las expropiaciones de activos de ConocoPhillips hace una década como "un acto soberano" de Venezuela "en pleno ejercicio de sus facultades y competencias legales".



La estatal venezolana subrayó este jueves que ConocoPhillips había exigido al ICC una compensación por más de US$ 7.300 millones, "reducida" a 2.000 millones. Pidió, asimismo, "resolver por la vía legal y pacífica" la controversia y se comprometió a "honrar las decisiones emanadas del laudo".



Estos reveses complican aún más el futuro económico del país, sumido en una crisis con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que treparía por encima de 13.800% en 2018, según el FMI.



También podrían impactar en el precio del crudo, que esta semana subió ante la posibilidad de que Estados Unidos restablezca sanciones económicas contra Irán, uno de los mayores productores de la OPEP.