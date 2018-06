Firmas de China y EE.UU. lideran el "top ten" de las compañías más grandes del mundo

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Banco de Construcción de China son la primera y segunda empresa más grandes del mundo en 2018, según la lista anual Global 2000, elaborada por Forbes.

Las firmas chinas se coronan en dichos puestos por sexto año consecutivo, seguidas por el banco estadounidense JP Morgan Chase y el grupo Berkshire Hathaway -ligado al magnate Warren Buffett-, que ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

En quinto lugar están Bank of China; en sexto, Bank of America; en séptimo, Wells Fargo; en octavo, Apple; en noveno, Bank of China, y en décimo, Ping An Insurance.

En esta ocasión, China y EE.UU. se dividen de forma equitativa los 10 primeros puestos. La lista anual Global 2000 incluye empresa de 60 países cuyas ganancias suman US$ 3,2 billones, con ingresos de US$ 39,1 billones y activos de US$ 189 billones.