Firmas tecnológicas crearán grupo de presión para que "Dreamers" permanezcan en EEUU

Casi dos decenas de firmas importantes de tecnología y otras industrias planean lanzar un grupo para buscar una legislación que ofrezca una vía a la residencia permanente a quienes llegaron a Estados Unidos de manera ilegal durante su infancia, según documentos a los que Reuters tuvo acceso.



La Coalición por el Sueño Americano planea pedirle al Congreso que apruebe una legislación bipartidista este año que permita a estos inmigrantes, llamados "Dreamers", continuar trabajando en Estados Unidos, dijeron los documentos.



Alphabet Inc -una unidad de Google-, Microsoft Corp, Facebook Inc, Intel Corp, Uber Technologies Inc, IBM Corp, Marriott International Inc y otras compañías importantes de Estados Unidos figuran como miembros del grupo, muestra uno de los documentos.



Intel, Uber y Univision Communications Inc confirmaron su membresía, pero las otras compañías no hicieron comentarios al respecto. Es posible que los planes para lanzar el grupo puedan cambiar.



"Nos complace unirnos con otras organizaciones para instar al Congreso a aprobar una legislación para proteger a los Dreamers", dijo el portavoz de Intel, Will Moss, en un comunicado.



Matthew Wing, un portavoz de Uber, declaró: "Uber se unió a la Coalición por el Sueño Americano porque estamos junto a los Dreamers".



La iniciativa a favor de esta legislación viene después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin el mes pasado al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) y dio al Congreso seis meses para hallar una solución.



DACA, que comenzó en 2012 con el presidente Barack Obama, ofreció a casi 800.000 jóvenes -que llegaron ilegalmente al país siendo niños- protección ante la posibilidad de ser deportados y el derecho a trabajar.

