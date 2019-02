El fondo indio que invertirá US$ 5 millones en una fintech uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre de 2018 la fintech uruguaya había obtenido además US$ 5,25 millones de este mismo fondo y de The Rise Fund (uno de los más grandes del mundo) del cual forma parte el músico irlandés Bono, vocalista de U2.



Según informó ayer el portal de Presidencia, la fintech recibirá US$ 5 millones de inversión. El fundador de Bankingly (y además presidente de la Cámara de Fintech de Uruguay), Martín Naor, explicó a dicho portal que inicialmente la empresa se presentó al fondo Orestes Fiandra, constituido por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Banco República.



Fernando Brum, presidente de ANII resaltó al portal que el proyecto le resultó atractivo a la agencia por la solidez de la propuesta, en la que se demostró real conocimiento del mercado y subrayó que la nueva inversión que recibe esta empresa, del fondo Elevar Equity “significa que otros organismos e inversores internacionales apuestan, al igual que nosotros, al fortalecimiento, crecimiento y desarrollo global de una empresa uruguaya y que la confianza que la ANII le dio al proyecto ahora está avalada por otros inversores”.



Agregó que, en materia de aporte de capitales, el primero es el más difícil de alcanzar, pues “casi nadie quiere hacerlo solo”. “Uno invierte cuando vio que otro lo hizo o cuando uno hace el análisis y el proyecto le resulta bueno e interesante, pero cuando sabe que hay otro que también opina lo mismo, eso refuerza las decisiones”, enfatizó Brum.



Por su parte, la vicepresidenta de Inversiones en América Latina de Elevar Equity, Paula Arango, explicó que Elevar es un fondo de impacto, centrado en las personas, caracterizado por realizar inversiones a proyectos que resuelven una necesidad para usuarios que no acceden a servicios financieros, de educación o de salud.



Resaltó su modelo de negocios en el que el cliente paga por la cantidad de usuarios que utilizan la plataforma, modelo de negocios que también tiene potencial de escalabilidad con alto rendimiento económico.



“Evaluamos el talento y la capacidad de la empresa, el entorno político y la posibilidad de hacer negocios con una empresa uruguaya y que la empresa tenga la capacidad para recibir recursos del exterior para llevar adelante sus operaciones”, dijo Arango al portal.