Fortuna de Trump se estanca durante su mandato y cae en listado de multimillonarios

Aunque en el recientemente publicado listado de las 400 personas más ricas de EE.UU. la gran mayoría de personalidades que integra el ranking de Forbes vio aumentar su patrimonio, el presidente Donald Trump vive la otra cara de la moneda.

Mientras que en promedio cada uno de los multimillonarios del ranking aumentaron en US$ 600 millones su patrimonio en relación a la medición del año anterior, la fortuna del presidente de EE.UU. permaneció sin cambios, situándose en los US$ 3.100 millones, cifra que lo deja en el puesto 259, once lugares más atrás que en 2017 y 138 por detrás de lo logrado antes de su aventura política.

Con esta baja, el magnate del mundo de los negocios acumula tres años de retrocesos, ya que en 2015, al momento de lanzar su campaña presidencial, el republicano registraba un total de US$ 4.500 millones a su nombre que lo dejaban en el puesto 121 del listado.