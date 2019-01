Foxconn empezará a ensamblar iPhones de alta gama en India en 2019

Apple Inc ensamblará sus iPhones de gama alta en India mediante la filial local de Foxconn a partir de 2019, la primera vez que la firma taiwanesa creará un producto en ese país, según una fuente familiarizada con la información.



Es importante destacar que Foxconn ensamblará los modelos más caros, como los principales dispositivos del iPhone X, dijo la fuente, ya que este proceso podría llevar el negocio de Apple en India a un nuevo nivel.



El proceso de ensamblaje tendrá lugar en la planta de Foxconn en la ciudad de Sriperumbudur, en el estado sureño de Tamil Nadu, añadió la fuente.

Foxconn, que ya fabrica teléfonos para Xiaomi Corp, invertirá US$ 356 millones en ampliar la producción de iPhones, dijo a Reuters el ministro de Industria, M. C. Sampath.



La inversión puede crear 25.000 puestos de trabajo, añadió.

La otra fuente no quiso ser identificada puesto que no tiene permitido dirigirse a los medios. Una tercera fuente confirmó el plan de Foxconn de ensamblar iPhones en India.



El periódico The Hindu informó el 24 de diciembre que la planta fabricará varios modelos del iPhone. Reuters es el primer medio en informar sobre el tamaño de la inversión y el tipo de celulares que se fabricarán.



Hasta ahora, Apple, con sede en Cupertino, California, solo había ensamblado en India los modelos SE y 6S de menor costo a través de la unidad local de Wistron Corp, en el centro tecnológico de Bengaluru.



Sus ventas en India también se han centrado en teléfonos de gama baja: más de la mitad de su volumen de ventas está impulsado por modelos más antiguos que el iPhone 8, lanzado el año pasado, según la firma de investigación tecnológica Counterpoint.



Apple lanzó el costoso iPhone X el año pasado, pero ha reducido la producción de ese teléfono, según analistas de la industria, desde que comenzó a vender a nivel mundial este año las versiones más nuevas, el XS y el XR.