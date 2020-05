Por fuerte suba del dólar, balance de Ancap da pérdida de US$ 42 millones en primer trimestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer trimestre del año la petrolera estatal Ancap perdió US$ 42 millones, de acuerdo a la información divulgada este miércoles por la empresa.

El resultado operativo (sin tomar en cuenta pagos de deuda, depreciaciones, etc.) dio una ganancia de US$ 9 millones entre enero y marzo.



El resultado financiero (amortizaciones de deuda , depreciación del peso y otros) arrojó una pérdida de US$ 65 millones, mayoritariamente por la suba del dólar, de acuerdo a la explicación de Ancap.

Según lo que informó la petrolera este miércoles, de todos los ingresos que percibe el 45% se destina a impuestos, tasas y costos de distribución secundarios, y el 55% restante son "ingresos efectivos para la empresa".

Además, la empresa aseguró hoy que "de haberse fijado los precios de acuerdo a paridad teórica Ursea en 2019 se hubiesen recaudado aproximadamente US$ 60 millones menos".

En tanto, Ancap sostuvo que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 "afectó solamente la demanda de los últimos 15 días del trimestre" enero-marzo.