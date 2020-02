Fundador de Mercado Libre renunció a la presidencia y decidió vivir en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el anuncio de que el empresario argentino Marcos Galperin dejó oficialmente su cargo como presidente del directorio de Mercado Libre, en la empresa confirmaron que el empresario se mudó a Uruguay a mediados de diciembre, y aclararon que "no fue por el cambio de gobierno" en el país vecino.

"Mercado Libre sigue adelante tal como siempre. Marcos Galperin sigue siendo el CEO de la compañía y no cambia en nada los objetivos que tenemos planteados para este año", dijo Juan Martín de la Serna, nuevo country lead y presidente para la Argentina.



-¿Cambian los objetivos de la empresa con el cambio en el directorio?



-No, para nada. Mercado Libre, sigue adelante tal como siempre. De hecho, Marcos Galperin sigue siendo el CEO de la compañía, y yo, entre otras cosas, sigo liderando el negocio de mercado de envíos, y Osvaldo Giménez, sigue liderando el negocio de Mercado Pago. No cambia en nada los objetivos que teníamos planteados para este año, que son muchos y muy buenos para la Argentina. Estamos muy entusiasmados con 2020. Son cambios en la sociedad.



-¿A qué se deben entonces?



-Mercado Libre tiene casi 50 sociedades en América Latina y cada tanto se van haciendo reorganizaciones, porque hay negocios nuevos. Este fue uno de ellos.



-¿Marcos Galperin se va a vivir a Uruguay?



-Ya se fue a vivir, desde mediados de diciembre.



-¿Había vivido antes allá hasta diciembre de 2015, no?



-No sé exactamente la fecha. Pero él vivió 14 de los últimos 18 años en Uruguay y está volviendo a su lugar de residencia.



-¿Se fue por el cambio de gobierno?



-Yo diría que no, pero son motivos personales que tendrá que ver con su composición familiar y con otros familiares que están viviendo en Uruguay.