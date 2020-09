El gasto, las inversiones, el déficit, las tarifas y más, según el viceministro de Economía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Presupuesto y el gasto, las críticas de la oposición, las decisiones polémicas, las inversiones públicas, los incentivos a la inversión privada, las empresas públicas y la inserción internacional. Todos esos aspectos fueron analizados en la entrevista que El País mantuvo con el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza.



-La economía uruguaya está en recesión, ¿cómo ven las situación actual?



-Sin duda que la caída del segundo trimestre, que estamos esperando sea de un 10%, tal vez sea un poco más, es una caída muy profunda, muy fuerte, como pasó en el mundo. Porque los vecinos cayeron más y Estados Unidos en su momento. Pero, estamos visualizando que se está dando un crecimiento leve, pero sostenido, que se ve en distintas acciones: en el tránsito, manejamos algunas aplicaciones de movilidad que también registran que hay un avance, se ve en el consumo de energía, de combustible. Pensamos que la gráfica es una “V”, hubo una caída profunda y ahora empieza el rebote, que espero sea continuo y mayor empleo que es nuestro objetivo.

-De hecho las proyecciones en el Presupuesto prevén una recuperación el año próximo que haría que la economía quede en niveles similares a 2019, donde la economía ya venía estancada, ¿ven necesidad de más medidas?



-La idea es siempre estar buscando nuevas medidas porque consideramos que el crecimiento va a venir por la inversión privada sin lugar a dudas. Por eso pensamos en medidas que fuimos sacando y medidas que vamos a sacar a los efectos de otorgar beneficios fiscales, que sabemos hay una renuncia fiscal, pero va a generar crecimiento en la economía. La inversión pública va a existir, pero en los lugares en que el Estado tiene que estar, no como se hacía anteriormente en inversiones que no consideramos convenientes y fracasaron.

-¿Por ejemplo?​

​

-La regasificadora, lo que iba a ser en su momento el puerto de aguas profundas donde se expropió toda una faja costera y son gastos que se hicieron y no se realizó nada, el horno de (la planta de cemento de) Ancap que se gastaron US$ 50 millones y faltan otros millones más y no está operativo, el Antel Arena que consideramos es una inversión que los números que se están viendo ahora no justifica lo que costó. Por tanto, inversiones del Estado para ver el tema social, que hemos anunciado como el hospital del Cerro, nuevas cárceles que se proyectan para el interior y otra de máxima seguridad, mejorar la capacidad instalada con el tema adicciones, todo el tema de las enfermedades mentales que en estas crisis hay mucha depresión en la gente y el Estado tiene que estar presente. Además de lo que son todas las políticas sociales, tenemos que enfocar todos los recursos para eso.

Alejandro Irastorza Perfil del "número 2" de Economía Nombre y cargo Alejandro Irastorza Mautone, subsecretario de Economía y Finanzas Profesión Contador Público Hincha de Nacional, fue secretario general del club En 1986, Irastorza ingresó al Banco República desempeñando funciones en Préstamos sobre Sueldos, Departamento de Negocios con el Exterior y Oficina Técnica de estudios de Balances, División Finanzas.



Desde 2005 al 2010, fue asesor de bancada de los senadores Luis Alberto Heber y Juan Chiruchi. En ese período integró la Comisión de Hacienda del Partido Nacional.



Desde octubre de 2010 a marzo de 2015 fue director (en representación del Partido Nacional) en el Banco República, República Afisa y República Microfinanzas.



A la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, Irastorza la conoce desde 30 años porque su esposa era compañera de clase en el colegio The British Schools y amiga de la economista.

-La oposición está planteando que es el momento de gastar más y el Presupuesto va en sentido contrario, ¿qué tiene para responder?



-Lo que pretendemos es una reorganización del gasto, porque era un gasto excesivo. ¿La otra idea qué es? Es aumentar el gasto y con este déficit fiscal que tenemos, aumentar el gasto implica que el déficit se transforma en insostenible. Otra opción es aumentar impuestos, dijimos que impuestos no íbamos a aumentar porque a la larga lo termina pagando la clase media porque todos estos recursos salen de los trabajadores o de las empresas con sus impuestos. La otra opción sería seguir endeudándose, el nivel de endeudamiento sabemos que es insostenible también. Entonces, la opción es el ahorro y la eficiencia en el gasto.



-¿Pero en políticas sociales no habría que gastar más? Siguiendo ese mismo criterio de reordenar el gasto, los aumentos de salarios e inversiones en el Ministerio de Defensa quizás no son lo prioritario ahora y habría que volcar más recursos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).



-El Ministerio de Desarrollo Social tiene un presupuesto que fue estudiado y que ellos consideran que con esta reasignación de recursos van a poder hacer todos sus programas. Han hecho un estudio muy exhaustivo y han determinado que en más de un centenar de programas había duplicación, no había una evaluación de esos programas, muchos terminaban en consultorías o en gastos fuera y no llegaban al beneficiario final. Por lo tanto, consideramos que se puede cumplir sin problema. También se le asignó, no es un aumento de recursos porque lo que pagaba el BPS de las asignaciones familiares Plan de Equidad pasa al Mides. No es una truchada contable como se dijo por ahí, sino que queremos que haya mayor coordinación, que lo maneje el Mides que es el que conoce la gente, está en territorio y va a lograr una eficiencia.





-El Instituto de Economía propuso que si se otorgara una especie de renta por única vez, se lograría que la pobreza no aumentara o no creciera tanto. ¿Evaluaron esa idea teniendo en cuenta que sería un apoyo acotado, mientras dure la emergencia sanitaria?



-Sí, nosotros evaluamos esa propuesta y no consideramos de aplicarla en este momento. Lo que sí, como se ha dicho, para lo que son políticas sociales los recursos están. Si empiezo a mencionar lo que hicimos con fines sociales, estamos todo el día acá: subsidios a monotributos, la ampliación del subsidio de desempleo y el seguro de paro flexible, la exoneración del 40% de aportes al BPS para empresas unipersonales o con hasta 10 dependientes, corrimientos de vencimientos en BPS, corrimientos de vencimientos que habilitó el Banco Central, si se retoman trabajadores del seguro se le da $ 5.000 durante tres meses que si uno lo amplifica es un número muy importante que estamos volcando a recursos, si uno está en el seguro de desempleo y termina lamentablemente en despido se le paga por 90 días el Fonasa, además de las tarjetas sociales que se reforzaron por tercera vez, además de las asignaciones familiares Plan de Equidad, las canastas, la aplicación que funcionó muy bien con el Banco República y Antel que permitió que la persona iba al almacen de su barrio y en el momento más grave hizo que la gente no tuviera que moverse. En fin, creo que es innumerable la cantidad y que siguen existiendo.



-¿Con eso cree que puede fundamentar ante los planteos de la oposición u otros sectores?



-Totalmente, totalmente.

Con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se conocen hace 30 años. Foto: Leonardo Mainé.

-En el Presupuesto se prevé una baja de la inflación y al mismo tiempo una suba del dólar, ¿eso no puede hacer que entren en contradicción los dos objetivos en algún momento?



-Acá se está trabajando con una gran coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, por tanto lo que es la política fiscal con la política monetaria van a estar alineadas, con la política de ingresos. El tipo de cambio tiene muchos factores externos, la inflación se está trabajando, es un foco que tiene el Banco Central, ha tomado medidas a través de la tasa de interés, ha tomado medidas con microempresas para tratar de desdolarizar, se están ampliando las encuestas de expectativas. Hay factores que están interrelacionados, pero creo que el Banco Central está trabajando en ese camino.



-¿Y va a poder existir esa baja de inflación y al mismo tiempo que suba el dólar y mejore la competitividad?



-El tema de la competitividad no solo viene por el lado del tipo de cambio, es una parte sí, pero también va por el lado de generación de inversiones como estamos fomentando, lo que pretendemos con la gobernanza de las empresas públicas es a los efectos de poder ver la rebaja de las tarifas públicas que incide en la competitividad, la infraestructura porque sino seguimos estando caros por la mala infraestructura. Sin duda que con nuestros vecinos estamos desalineados porque no podemos seguir al ajuste de tipo de cambio que hizo Argentina porque eso sería dramático acá y generaría mucho más pobreza. Hay que jugar esos equilibrios y viéndolos.

-El Presupuesto prevé una reducción del déficit fiscal hacia el final del período, pero por otro lado la relación deuda/PIB sigue subiendo y después se estabiliza, ¿confía que aun sin bajar esa relación deuda/PIB se pueda mantener el grado inversor?



-Obviamente las calificadoras están monitoreando la situación y saben la situación mundial que ha pasado. Nosotros no vivimos pendientes de las calificadoras. El grado inversor lo queremos mantener, sin duda. También en gobiernos anteriores, desde que se logró, se hicieron todos los mecanismos para poder lograrlo. No tenerlo implica no poder acceder a los mercados como hemos accedido, no tener la tasa de interés que hemos tenido. Por tanto, las calificadoras vieron todo nuestro accionar en el tema sanitario, se tomó de buena manera, lo que es el Fondo Coronavirus que lo separamos del gasto del gobierno para tener encapsulado lo que se origina por el coronavirus.



-La construcción de la planta de UPM va a ayudar a dinamizar la economía. Además de ello, ¿qué otra cosa están planeando para que los motores retomen dinamismo?



-A raíz de la buena imagen que hemos logrado a nivel mundial, Uruguay está entrando en el radar de distintos grupos de inversión. Tuvimos contacto a través del ministerio, del Ministerio de Industria, de Uruguay XXI, de Presidencia, muchas intenciones o potenciales inversores. Desde que elaboramos el decreto para megaproyectos de construcción, ingresaron cinco nuevos proyectos que totalizan US$ 60 millones y había otros US$ 120 millones de los que US$ 40 millones venían del decreto anterior y otros que se habían presentado pero no habían avanzado. Además de la planta de UPM está todo lo vial que es de las PPP. Por lo que vemos un panorama interesante.

El subsecretario de Economía y Finanzas, trabajó en los cambios al decreto de la ley de Inversiones / Foto: Estefanía Leal.

-¿Qué cambios están planteando al decreto reglamentario de la ley de Inversiones?



-Ya habíamos establecido este decreto de megaproyectos de construcción, está el proyecto de vivienda promovida (ex vivienda de interés social) a la que se le sacó algunos topes que tenía que eso también generó ya muchas inversiones, hemos sacado un decreto de beneficios transitorio que permitía mejorar en los indicadores computando la inversión por 1,5 para beneficios en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) o si había tenido una pérdida fiscal en este ejercicio darle un año más para utilizarlo. Ahora, lo que vamos a establecer –el decreto ya está firmado por todos los ministros de la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones y está para la firma del presidente- es una mejora en la matriz de indicadores. Aumentamos (la ponderación) del indicador de empleo y a su vez es por aumento de empleo (N. de R.: el decreto actual exige ciertas características de incorporación de empleo) se va a simplificar, también el tema de la descentralización que tenía algunas limitantes, una matriz simplificada también que permite gestionarlo más rápido. Pero además una mayor deducción del IRAE en base al monto de inversión con escalas, los beneficios al Impuesto al Patrimonio, al IVA a la obra civil, los tributos aduaneros. A las pymes le estamos dando un beneficio de 10% adicional al que otorga la matriz de indicadores y un año más para las inversiones. Este decreto mejora lo que eran los decretos anteriores de 2007, 2012 y 2018.

Empresas públicas Profesionalización y rebaja de tarifas -Más allá de lo previsto en la ley de urgente consideración, ¿van a haber cambios adicionales para mejorar las empresas públicas?



-Obviamente a las empresas públicas hay que profesionalizarlas sin duda, porque hemos tenido antecedentes de que fueron muy mal manejadas y llevadas con pérdidas impresionantes y por tanto requieren de una profesionalización de las mismas.



¿Hoy todos los directores de las empresas públicas son profesionales, son gestores capacitados?



-El objetivo era que a nivel de los presidentes de las empresas públicas hubiera personas idóneas, capaces, ya después en miembros de directorio que son más cantidad, ahí alguno tal vez se le escapa la personalidad. Pero, a nivel de los presidentes sí, consideramos que son personas capaces, idóneas y con conocimiento de la materia que le toca.



-¿Se van a ver rebajas de tarifas en este período en energía eléctrica, combustibles?



-La Oficina de Planeamiento y Presupuesto les mide la forma de rentabilidad y a su vez en el Presupuesto hay un artículo en el que se les solicita un mínimo de rentabilidad. Al no ser las empresas –como se hacía anteriormente- financiadoras de la caja del Estado y su rentabilidad quede en la empresa, va a poder permitir el día de mañana ir logrando esa baja en las tarifas. De hecho en Ancap no hubo ajuste en los combustibles y el resto de las tarifas una vez que se logre esto, va a permitir una rebaja, sin duda.

-El gobierno ha apostado por requisitos más flexibles para obtener la residencia fiscal como forma de atraer inversores que se radiquen en el país, ¿ya hay resultados concretos?



-Hay comentarios de que hay muchos interesados que se están inscribiendo, están solicitando. La residencia fiscal se configura en diciembre, por tanto están en trámite muchos de ellos. El decreto este, se habló de que se pensó en argentinos nomás, pero está bien claro que se fomenta que se radiquen de todas partes del mundo.



-Mencionaba que esto no va solo dedicado a los argentinos. La AFIP (el organismo tributario y aduanero argentino) ha dicho que va a mirar con lupa a los que quieran cambiarse, ¿han recibido alguna queja de Argentina por esto?



-El tema fundamental es que obtengan primero la baja (de la residencia fiscal) en el país de origen, porque la doble residencia a nadie le va a servir. Además al nosotros tener un acuerdo con Argentina (de intercambio de información tributaria con mecanismos para evitar la doble imposición) implica que para que Argentina le dé la baja tiene que estar seis meses fuera de ese país, no le alcanza con comprar un inmueble (de US$ 380.000) y estar 60 días en Uruguay. Luego del decreto tuvimos vía Zoom reuniones con el Comité de Inversiones de la OCDE y había un miembro de Argentina, se conversó el tema, pero esa etapa la pasamos y la OCDE no observó en ese sentido. Otros países como Italia, España e Inglaterra tienen regímenes similares y muchos son miembros plenos de la OCDE. No consideramos que genere un riesgo.



-Uruguay aprobó la segunda ronda de la Fase II de revisión entre pares del Foro Global de Transparencia Fiscal, pero todavía se le sigue marcando la necesidad de mejorar en el secreto bancario, ¿prevén alguna flexibilización adicional del secreto bancario?



-Tuvimos esa, que no es una observación drástica por decirlo de alguna manera, y el resto estaba ampliamente cubierto. A medida que se fueron exigiendo determinadas medidas se fueron cumpliendo, se fueron mejorando, pero también hay que salvaguardar derechos adquiridos. No vemos necesaria una flexibilización adicional del secreto bancario.