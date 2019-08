Geely Uruguay pisa fuerte con nuevo modelo y nuevos locales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Mesa, gerente de Marketing de Grupo Fiancar, definió esta inversión y apuesta de Geely como “una acción para para profundizar la presencia de marca en nuestro país, mejorar la experiencia de compra de Geely y reafirmar la confianza a todos los clientes de la marca”.



Dicho local es el primero en ser presentado, se encuentra abierto al público y con unidades de test drive a disposición. Próximamente en la sede de Grupo Fiancar sobre la Avda. Gral. Rondeau se presentará el segundo local emblemático de Geely.



Durante el desayuno de trabajo llevado adelante en el nuevo local, Federico Guarino, gerente comercial de Grupo Fiancar realizó la presentación técnica del Geely GX3. Se trata de una SUV compacta de la marca que llegó logrando una excelente preventa y admiración en el público general.

Geely GX3 sorprende por un diseño moderno y atractivo, se ven en el vehículo los detalles de terminación y calidad alcanzados luego que Geely incorporara al equipo de diseño proveniente de Volvo Cars.



Se trata de una SUV compacta que ofrece una inmejorable relación calidad-precio-equipamiento. Se presenta en dos versiones con la misma motorización de 1.5 L con 100 Hp y caja manual de cinco marchas y tracción delantera.



Ofrece dos versiones de equipamiento diferenciadas, la versión GC de USS 17.990 y la versión GF de US$ 18.990 que incorpora techo solar panorámico, luces de cortesía, butaca del conductor regulable en altura y seis parlantes.



El vehículo viene equipado de serie con doble airbag, distribución electrónica de frenado ABS+EBD, control de velocidad crucero, sensor de estacionamiento con cámara de reversa, volante multifunción tapizado en cuero al igual que todo su interior, anclajes Isofix, control de presión de los neumáticos TPMS, cierre centralizado con comando a distancia, climatizador, computadora de abordo, pantalla touch multimedia de 8” con Mirror Link (Android) puerto USB y Bluetooth, cuatro alza cristales eléctricos y encendido de luces electrónico.



El diseño interior se encuentra excelentemente logrado con un nivel muy destacado en cuanto a la calidad de terminación y materiales. Ofrece un alto grado de confort a los ocupantes en todas sus plazas con buen espacio interior.

Es un vehículo que se comporta óptimamente en la ciudad, esto se debe a su tamaño y agilidad, así como a la potencia de motor. Al mismo tiempo se reconoce como un vehículo estable y seguro para la conducción en ruta, ofreciendo a la vez un excelente nivel promedio de consumo de combustible.



Geely GX3 se ha convertido en la posibilidad de ingresar a la experiencia de marca Geely junto con las dos SUV Premium de la marca, Emgrand GS y Emgrand X7 Sport.



Diego Lempert, director de Grupo Fiancar, quien representó a la empresa durante el mes de julio asistiendo a los nuevos lanzamientos de la marca en su país de origen, fue el encargado de presentar la actualidad de la marca Geely en el mundo. Además adelantó que para fines de este año, se espera la llegada a Uruguay de los nuevos modelos insignia de la marca que vienen a completar el line up actual de las flamantes SUV Emgrand GX3, Emgrand Gs y Emgrand X7 Sport. Se trata de la nuevas SUV´s Geely SX11 y FY11. Si bien ambos modelos son de público conocimiento a nivel mundial, aún no se conocen las motorizaciones y los precios no están disponibles para nuestro país.