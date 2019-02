General Electric vendió su negocio biotecnológico, BioPharma, por US$ 21.400 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

BioPharma es un proveedor de instrumentos, productos y "software" destinados al desarrollo de biofármacos, y en 2018 facturó unos US$ 3.000 millones dentro del área científica (Life Sciences) perteneciente a la división sanitaria del conglomerado.



El presidente y consejero delegado de General Electric, Lawrence Culp Jr., calificó la operación de "hito" en un comunicado y consideró que demuestra los pasos tomados por la firma para reducir su endeudamiento y fortalecer su balance.



La adquisición está sujeta a la aprobación de las autoridades y se cerrará previsiblemente en el cuarto trimestre de 2019, indicó General Electric, que recibirá US$ 21.000 millones en efectivo y transferirá a Danaher ciertos compromisos en materia de pensiones.



Por su parte, Danaher explicó en una nota que establecerá BioPharma como una empresa independiente dentro de su segmento científico, en el que aglutina otros nombres como Pall, Beckman Coulter Life Sciences, SCIEX, Leica Microsystems, Molecular Devices, Phenomenex e IDT.



El máximo ejecutivo de Danaher, Thomas Joyce, que espera obtener unos US$ 3.200 millones en ingresos de BioPharma en 2019, destacó la reputación de la firma en el ámbito biotecnológico y vaticinó que complementará a su propio negocio.



"Esperamos que BioPharma mejore nuestro crecimiento y estrategia de innovación en el importante y altamente atractivo mercado de las ciencias de la vida", agregó.



Culp, el principal directivo de General Electric, fue máximo ejecutivo de Danaher durante 14 años y se le atribuye haber transformado la compañía desde un fabricante industrial hasta un líder en ciencia y tecnología.



En el último año, el conglomerado se ha devaluado casi un 24%.