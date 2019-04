Gigante tecnológico chino, Tencent, invierte en aplicación argentina de servicios bancarios 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ejecutivo de Ualá, Pierpaolo Barbieri, dijo que la empresa planea colaborar con la compañía de juegos y redes sociales asiática para desarrollar aún más su aplicación. Barbieri declinó informar el monto de la inversión de Tencent.



Tencent, una de las empresas más valiosas de Asia, anunció el año pasado que aumentará sus inversiones en "áreas claves", incluyendo pagos digitales, donde su servicio compite con su rival Alipay, respaldado por Alibaba Group Holding Ltd.



WeChat, la aplicación de mensajería de pago de Tencent, tiene ahora más de 1.000 millones de usuarios en China y ha lanzado servicios integrados que compiten con aplicaciones de Apple y Google.



"En Ualá estamos orgullosos por su interés y esperamos colaborar en nuevos productos y servicios. Esta inversión nos permitirá crecer aún más rápido", dijo Barbieri en un correo electrónico a Reuters.



Argentina ha generado algunas de las empresas tecnológicas innovadoras más exitosas de la región, incluyendo a MercadoLibre Inc -que cotiza en Estados Unidos- y el agente de viajes online Despegar.com Corp.



La tercera economía más grande de la región, que tiene una gran parte de su población no bancarizada, está atravesando un auge de las finanzas digitales por la aparición de empresas como Ualá y de bancos digitales que compiten con las instituciones financieras tradicionales.