¿Por qué el gobierno de Brasil se comprometió a dejar tranquila a Petrobras?

Una llamado del mandatario Jair Bolsonaro al presidente ejecutivo de Petrobras la semana pasada llevó a la compañía a cancelar una fuerte alza del precio del diesel y reavivó el temor de los inversores a que los políticos se inmiscuyan en la compañía, lo que golpeó el precio de sus acciones.



El episodio mostró el poder de los camioneros en Brasil, que depende en gran medida del transporte por carretera para llevar los productos agrícolas a los puertos y mantener a la economía en marcha.



Además, dejó a los inversores dudando del compromiso liberal del gobierno de Bolsonaro, que ha rechazado el intervencionismo estatal de algunos de sus predecesores.



Luego de una reunión de funcionarios de alto rango en Brasilia el martes, el gobierno trató de presentar el incidente del viernes como un evento aislado y dijo que Petrobras puede elegir cuándo y cómo ajustar los precios del combustible, lo que no ha sido la práctica en gobiernos anteriores.



"No puedo y no interferiré en Petrobras", dijo Bolsonaro en un comunicado leído en voz alta por el portavoz presidencial Otavio Rego Barros.



El ministro de Economía, Paulo Guedes, reconoció que Bolsonaro había respondido a preocupaciones políticas cuando la semana pasada habló con el jefe de Petrobras, Roberto Castello Branco.



Sin embargo, agregó que ahora el mandatario está comprometido con la autonomía de la empresa.



El año pasado, una huelga de camioneros por los altos precios de diesel paralizó la economía de Brasil durante semanas, lo que provocó la salida del entonces presidente ejecutivo de Petrobras y asestó un duro golpe a un gobierno que ya era impopular.



Bolsonaro, quien asumió en enero, fue uno de los políticos más destacados que apoyó las quejas de los camioneros el año pasado y ha sido sensible a sus demandas.