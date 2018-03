Gobierno y McDonald’s promueven el trabajo de los jóvenes

El acuerdo con Arcos Dorado, que lidera el empresario Woods Staton, abrirá primeras oportunidades promoverá la capacitación y el acceso a puestos de trabajo, con el objetivo de alcanzar hasta el 4 % de la planilla de la empresa, en el marco de la implementación del nuevo formato de restaurantes que la empresa desarrolla en nuestro país.



Atender la rotatividad de los jóvenes en el empleo y que sea con trabajo decente son los principales ejes de este acuerdo, destacó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.



El proyecto utilizará las herramientas que dispone la Ley de Empleo Juvenil, que incluyen subsidio estatal de hasta el 80% del salario si la empleada es mujer o 60% en el caso de varones, hasta por 18 meses, según la modalidad de “trabajo protegido”.



El convenio además exige un contrato mínimo de 75 jornales.

Las empresas podrán realizar un contrato por no menos de tres meses y recibirán un subsidio del 25% del salario de personas que hayan cumplido entre 15 y 24 años de edad y no cuenten con experiencia laboral previa.

Por su parte, el director general de Arcos Dorados, Ricardo Méndez, afirmó que el plan de inversión de US$ 10 millones refuerza el compromiso de más de 27 años en Uruguay por ofrecer una experiencia cada vez más diferenciadora.



Durante los últimos 10 años, la compañía generó oportunidades laborales para aproximadamente 15.000 jóvenes entre 16 y 25 años. “Esto representa una posibilidad de inserción laboral para las nuevas generaciones, de adquirir habilidades para los distintos desafíos que se presentan en diferentes etapas del mundo laboral”, sostuvo Méndez.