Grupo hotelero Hyatt muestra interés en comprar NH

El grupo hotelero estadounidense Hyatt mostró interés en comprar la compañía española NH Hotel Group, afirmando que puede presentar un oferta en metálico superior a la hecha por el grupo tailandés Minor en junio.



En un hecho relevante presentado ante el supervisor bursátil español, NH hizo pública una carta remitida por Hyatt en la que indica que una eventual oferta tendría que recibir la aceptación de al menos el 50% del capital de la compañía española.



Este porcentaje excluye las acciones que puedan estar en manos del grupo estadounidense o de accionistas que tengan algún tipo de acuerdo con Hyatt de cara a la Oferta Pública de Acciones (OPA).



Pese a mencionar las bondades que tendría una eventual unión con la cadena española, Hyatt no mencionó el precio al que lanzaría la oferta.



Durante la reciente junta de accionistas de NH, su presidente, Alfredo Fernández, dijo que el grupo buscará contratar un banco de inversión para que les ayude en la defensa del valor de la sociedad, que considera superior al ofrecido por Minor. Fernández destacó que el precio medio objetivo de los analistas para la cadena se sitúa en unos 6,9 euros por título.



Precisamente el viernes, Minor comunicó que ya controla un 44% de NH tras acordar la adquisición de participaciones adicionales de varios accionistas. La tailandesa ha propuesto comprar el 100% de NH a 6,3 euros por acción, valorando el grupo español en 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares).



Sin embargo, la llegada de otro comprador interesado del tamaño de Hyatt podría obligar a Minor a mejorar su oferta si quiere superar el umbral del 50% del capital de NH. Una fuente autorizada de la compañía tailandesa destacó que, de momento, no se puede hablar de una guerra de ofertas.



"Hyatt solo ha enviado una carta no vinculante, mientras que Minor ha presentado una oferta con todo rigor y ya controla una participación estratégica en NH", dijo la fuente para añadir que la junta de accionistas de Minor apoyará esta adquisición.



"El consejo de Minor (que controla el 34% del grupo asiático) y otros accionistas respaldan este plan", agregó.