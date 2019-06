Grupo Ta-Ta inauguró primer supermercado sin cajas del Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cadena de supermercados Ta-Ta abrió el primer supermercado sin cajas registradoras en Uruguay. “Se trata del primer supermercado que sólo dispone de cajas automáticas de autoservicio, es algo revolucionario para Uruguay y el Río de la Plata, además de contar con una aplicación móvil que facilita el escaneo de las compras para abonar luego con efectivo, tarjeta de crédito o débito”, dijo a El País el CEO de supermercados Ta-Ta, Christopher Jones.



Las cajas de autoservicio presentes en los distintos puntos de venta ya representan más del 40% de la facturación de la cadena de supermercados, sostuvo Jones.



En el predio de su casa matriz ubicada sobre la calle Veracierto en el barrio Flor de Maroñas, el Grupo Ta-Ta abrió el primero de los tres supermercados proyectados para este año, según los anuncios realizados en la Convención Anual celebrada en Antel Arena. También el objetivo es continuar con la expansión de la tienda de indumentaria BAS, dijo Jones.



La nueva sucursal demandó una inversión de US$ 1,5 millones con la creación de 41 empleos directos, que se suman a una plantilla del Grupo Ta-Ta que ya supera los 6.000 trabajadores. “Con este supermercado de 800 metros cuadrados de área comercial llegamos para potenciar una zona que carecía de una propuesta de valor como la que ofrece Ta-Ta”, comentó entusiasmado Jones.



La variedad de productos, el espacio de exhibición y los amplios pasillos dominan en el formato del nuevo supermercado, que fue concebido desde adentro hacia afuera para jerarquizar aún más la experiencia de compra de los clientes.



“Nuestros clientes deben entrar y salir muy rápido del local para optimizar sus tiempos y a la vez agilizar la actividad”, indicó el CEO de supermercados Ta-Ta, para agregar que “todo está pensado para el mundo moderno que hoy vivimos”.



Casi al cierre del primer semestre del año, hay optimismo en el Grupo Ta-Ta. “Seguimos sosteniendo que si hay una recesión económica en Uruguay, nosotros hemos decidido no participar en ella”, destacó Jones.



En tanto, el programa de fidelidad con la tarjeta Plus ya cuenta con más de 920.000 miembros.

Junto a los proveedores del supermercadismo, Ta-Ta también avanzó en la planificación estratégica de la actividad. “A través de nuestro sistema, los proveedores tienen acceso a las ventas y el stock disponible en todos nuestros locales, con el objetivo de planificar y ser aún más eficientes”, señaló Jones.



Por su parte, las marcas propias de Ta-Ta ganan espacio en las góndolas en sintonía con su política de precios bajos siempre. “Tenemos como meta a corto plazo llegar a superar el 20% de participación de las ventas con nuestras marcas”, dijo Guillermo Comes, gerente de Operaciones de supermercados TA-TA.