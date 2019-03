Grupo Ta-Ta proyecta abrir tres nuevos supermercados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la participación del empresario Francisco De Narváez, el Grupo Ta-Ta confirmó su fuerte plan de expansión en Uruguay con una inversión proyectada de US$ 300 millones para los próximos años.



El grupo empresarial liderado por De Narváez también tiene en carpeta la adquisición de más empresas, para hacer una mayor tracción de negocios entre la cadena de supermercados, San Roque, BAS, Rapsodia, Multi Ahorro Hogar, WoOW! y Motociclo. De Narvéz explicó que el objetivo “no es sumar empresas”, sino que el desafío es llevar adelante “una estrategia de negocios y una sinergia de cultura del trabajo, de esfuerzo y transparencia”.



El encuentro en Antel Arena “con todos nuestros proveedores y colaboradores apuntó a transmitir la confianza que nos dan los uruguayos, el Uruguay, sus autoridades, su dirigencia, ya que es un país donde nos sentimos muy a gusto y también muy desafíados”, afirmó De Narváez en diálogo con El País.



El Grupo Ta-Ta tiene fuertes y estrechos lazos con Uruguay desde hace varias décadas, con presencia en tiempos de bonanza económica y también de dificultades.



“Mis abuelos llegaron el 13 de junio de 1956, cuando abrieron el primer local”, comenta entusiasmado De Narváez para agregar: “Siempre seguimos adelante, somos una familia de emprendedores y nuestro desafío es superar adversidades, de eso se trata. Nosotros queremos mejorar el día a día, la calidad de vida de los uruguayos en todo el Uruguay”.



PRECIOS BAJOS



Por su parte, Christopher Jones, CEO de supermercados Ta-Ta, sostuvo que el ejercicio 2018 cerró con “un balance positivo”. También despejó toda duda sobre el panorama económico en 2019.



“Si hay una recesión (económica) en Uruguay, nosotros hemos decidido no participar en ella”, afirmó Jones a El País para agregar: “Con nuestra política de precios bajos siempre, tenemos la certeza que se pueden satisfacer las necesidades de nuestros clientes, además de bajar el costo de vida”.



El CEO de supermercados Ta-Ta llegó a proveedores y colaboradores con “un mensaje de optimismo” sobre las posibilidades de desarrollo y crecimiento durante los próximos años. “Venimos para redoblar nuestra apuesta en un compromiso a largo plazo, porque estamos convencidos que el propósito que nos hemos establecido de bajar el costo de vida en Uruguay, es posible lograro y lo estamos demostrando con creces”, señaló el ejecutivo.



Jones sostuvo que el Grupo Ta-Ta “es el mejor lugar para comprar, trabajar, invertir y hacer cosas positivas en beneficio de las comunidades donde estamos presentes”.



INAUGURACIÓN



El CEO de supermercados Ta-Ta anunció un plan de aperturas de tres nuevos locales para este año.



“Sobre la calle Veracierto, al lado de nuestras oficinas centrales, vamos a inaugurar un nuevo local de 700 metros cuadrados, que llegará con un concepto disruptivo en todo lo que hace al confort de compra y la velocidad en la que el cliente va a ingresar y salir del local”, adelantó Jones.



Para este año, también están programadas dos nuevas aperturas, aunque el CEO de Ta-Ta no ofreció mayor información, dado que “todavía hay que definir algunos detalles”.



SINERGIA



A propósito de la sinergia de negocios que impulsa el grupo liderado por De Narváez, Jones destacó el crecimiento de la cadena de pefumerías y farmacias San Roque, a partir del vínculo de supermercados Ta-Ta con su marca PractiFarma.



“Al contar con farmacia, electrodomésticos, alimentos, productos de limpieza y otros servicios básicos, lo que buscamos es que los clientes vayan a un solo lugar y traten de satisfacer la mayor cantidad de necesidades y al mejor precio posible”, explicó el CEO de supermercados Ta-Ta.



También Multi Ahorro Hogar está en sintonía con la visión del Grupo Ta-Ta sobre la mejor relación entre calidad y precio. “En muchos locales ya tenemos corners (puntos de ventas) de Multi Ahorro dentro de los supermercados y la intención es integrarlos aún más”, dijo Jones.



Por su parte, la plataforma de comercio electrónico WoOW! también tracciona el plan de negocios del Grupo Ta-Ta. “Con WoOW! se accede a otra metodología para llegar a nuestros clientes, de modo de cubrir así todas las opciones de compra. El asunto es que a los clientes les debe resultar muy simple la compra tanto en el canal online como en la propia tienda”, concluyó el CEO de supermercados Ta-Ta.