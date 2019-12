¿Fin de la guerra comercial? EE.UU. retirará gradualmente aranceles a productos chinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos acordó levantar gradualmente los aranceles que impuso a bienes chinos, dijeron autoridades del gigante asiático durante una conferencia de prensa en Pekín en la tarde del viernes. La guerra comercial entre ambos países comenzó en marzo de 2018 y tuvo repercusiones en la economía mundial.

Ambos países han logrado grandes avances en las negociaciones comerciales, dijeron las autoridades de Pekín, y acordaron el texto de la fase uno de un acuerdo.

El pacto brindará más protecciones para las compañías extranjeras en China y las firmas chinas en Estados Unidos, dijeron los funcionarios.



Fuentes estadounidenses dijeron el jueves que Washington había acordado los términos de un tratado comercial con China y había ofrecido suspender algunos aranceles sobre bienes chinos y recortar otros a cambio de que Pekín compré más productos agrícolas estadounidenses, pero las autoridades chinas no habían hecho comentarios durante el viernes.



El silencio había planteado dudas sobre si las dos partes podían pactar una tregua en su guerra comercial antes de que entrara en vigor una nueva ronda de aranceles recíprocos el domingo.



Una fuente informada sobre la situación de las negociaciones bilaterales dijo el jueves que Estados Unidos suspendería la entrada en vigor de aranceles sobre bienes chinos valorados en US$ 160.000 millones a partir del domingo y retiraría parte de los gravámenes existentes.



Ambas potencias habían acordaron en octubre concluir un pacto comercial preliminar, pero las negociaciones no han dado resultados concretos hasta el momento sobre compras de productos agrícolas por parte de China y una reversión de las tarifas ya impuestas por Estados Unidos.