Hoy, el gigante nipón Softbank saca a Bolsa su rama de telefonía móvil

La oferta pública inicial (OPI) permitirá al conglomerado recaudar una cantidad estimada de US$ 23.421 millones con la venta de un 37% de sus participaciones en su subsidiaria, mientras que la matriz conservará la parte mayoritaria de sus títulos.



Su negocio de telefonía móvil es uno de los tres mayores operadores del sector en Japón y aporta una fracción significativa de los ingresos de la corporación tecnológica y de telecomunicaciones Softbank, que ya cotiza en el parqué tokiota como uno de los títulos con más capitalización.



El objetivo de esta OPI es "obtener flujos de capital y permitir dividendos estables para los accionistas e inversiones en crecimiento", según anunció la empresa en un comunicado, donde también señaló que el precio fijado para su salida a bolsa será de US$ 13,3 dólares.



En la práctica, la operación partirá al conglomerado en dos -la matriz Softbank Group, y la nueva unidad, llamada simplemente Softbank- y permitirá a los inversores elegir respectivamente entre el fondo de inversiones tecnológicas y el negocio de telefonía.



Esto forma parte de la estrategia del conglomerado para convertirse en "mucho más que un operador de telecomunicaciones" y liderar la innovación tecnológica a nivel mundial, según dijo el CEO del grupo, Masayoshi Son, al presentar sus resultados corporativos a comienzos de noviembre.



Softbank puso en marcha a finales de 2016 un fondo de capital de riesgo considerado el mayor del mundo del sector tecnológico por su cuantía, y a través del cual ha realizado inversiones en empresas emergentes de comercio electrónico, robótica o inteligencia artificial, entre otros campos.



El Vision Fund cuenta con participaciones del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y de otras empresas tecnológicas, entre ellas la estadounidense Apple, y está dotado de una capitalización inicial de unos US$ 100.000 millones que Softbank aspira a duplicar a través de la citada salida a Bolsa.



En su cartera figuran participaciones en empresas de transporte compartido como Uber o Grab, la empresa china de comercio electrónico Alibaba, la india del mismo sector Flipkart, los fabricantes de chips Nvidia y ARM o un proyecto conjunto con Toyota Motor para desarrollar vehículos autónomos.



Los retornos de estas inversiones aportaron más de un tercio de los beneficios netos cosechados por el conglomerado Softbank en el último ejercicio, que ascendieron a un total de US$ 9.139 millones de dólares.



Sin embargo, su rama de tecnología móvil registró una caída interanual de sus ganancias del 5,1% en el mercado doméstico, lo que refleja el estancamiento del sector en Japón y el recrudecimiento de la competencia, con la entrada de nuevas empresas como el coloso del comercio electrónico Rakuten.



A esta incertidumbre se suman varios incidentes recientes que podrían tener impacto en las cuentas de Softbank y disuadir a los inversores, mientras que los analistas también han advertido sobre los riesgos de que una empresa matriz y su filial coticen en paralelo.



A comienzos de mes, un problema técnico causó una caída de su red que dejó durante cuatro horas a millones de sus usuarios japoneses sin conexión telefónica ni de datos.



Además, Softbank ha congelado sus proyectos de colaboración con Huawei para desarrollar redes 5G y planea cancelar sus contratos de equipamiento para las actuales redes 4G, después de que el Gobierno nipón anunciara un veto a empresas chinas para sus licitaciones públicas por las sospechas sobre sus brechas de seguridad.



En cualquier caso, la cantidad que la empresa aspira a recaudar a través de su oferta inicial sería la mayor en Japón, por encima de los US$ 20.411 millones de la OPI en 1998 de NTT Docomo, rama de telefonía móvil del antiguo operador estatal Nippon Telegraph and Telephone y hoy una de las principales competidoras de Softbank.



A partir del precio por acción fijado por la empresa, la capitalización total de mercado de Softbank se estima en unos US$ 63.290 millones, a su vez la cantidad más alta desde el debut bursátil de 2015 de la también antigua compañía estatal de correos y servicios financieros Japan Post.