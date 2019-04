HSBC celebró el día de la mujer con sus colaboradores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HSBC agasajó a sus colaboradores con un evento que invitó a los presentes a la reflexión y el empoderamiento, bajo el lema Mujeres que se animaron a más.



“En lo personal, considero que parte importante de construir el sistema humano más saludable es compartir casos de éxito y prácticas inspiradoras que nos inviten a superarnos y desafiarnos como personas constantemente”, dijo para dar inicio al encuentro Alberto Mello, Deputy CEO y gerente de Banca Persona de HSBC.



El panel estuvo conformado por cuatro mujeres con perfiles diferentes que, a través de sus historias de vida y animándose a dar un paso más en sus proyectos, lograron alcanzar sus objetivos. Florencia Jinchuk, creadora de la línea de cosméticos The Chemist Look, destacó que se inició a través de un blog de preguntas y respuestas; Victoria Alonsopérez, ingeniera electricista y fundadora de Chipsafer, creó una plataforma que permite monitorear y localizar animales por GPS; Claudia Umpiérrez, abogada y árbitra de fútbol de categoría FIFA y primera mujer en arbitrar en primera división de Uruguay, y Rossana Ortíz, gerenta de la sucursal Carrasco, campeona nacional de equitación y medalla de bronce sudamericana de pentatlón moderno.



La periodista Adela Dubra fue la responsable de entrevistar a las panelistas y dar pie a que contaran, cómo gracias a la perseverancia y el esfuerzo derribaron barreras pensadas como imposibles.



HSBC ha asumido el compromiso de trabajar para potenciar el talento de las mujeres, abriendo espacios para que, cada vez más puedan ocupar y desarrollarse en posiciones de privilegio a nivel global. Este año en particular el Grupo se sumó a la campaña internacional promocionando el #Balanceforbetter que busca enfatizar la importancia de acelerar la equidad de género para construir un mejor mundo.