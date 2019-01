Hyundai augura un difícil 2019: demanda de EE.UU. y China sigue floja

En su primer comunicado de Año Nuevo a los empleados, Euisun Chung, probable heredero del grupo, dijo que Hyundai Motor Co y Kia Motors Corp completarían una reestructuración que allanaría el camino para que Chung, de 48 años, suceda a su octogenario padre como jefe del grupo.



Hyundai, el segundo más grande conglomerado industrial surcoreano, lidia con varios problemas que le han costado cuota de mercado en China y en Estados Unidos y paralizaron su avance en las filas de las automotrices globales.



Se quedó afuera del auge de los vehículos utilitarios deportivos, enfrenta potenciales aranceles de importación a Estados Unidos y una investigación sobre cómo manejo un llamado a revisión de autos, y perdió terreno en avances tecnológicos como los autos autónomos.



"Las incertidumbres empresariales están aumentando en la medida que la economía global sigue trastabillando. Muros de proteccionismo se están levantando en todo el mundo", dijo Chung a cientos de empleados en las oficinas centrales del grupo en Seúl.



"Internamente, enfrentamos tareas complejas como estabilizar los negocios en mercados grandes como Estados Unidos y China, al mismo tiempo mejorando nuestra respuesta para conducir el crecimiento futuro", agregó el ejecutivo.



Hyundai y Kia -que combinadas forman la quinta más grande automotriz del mundo- fijaron lo que llamaron un "objetivo conservador" de ventas por 7,6 millones de unidades en 2019, incremento de 3% desde los 7,399 millones de vehículos del año pasado.



Las ventas del 2018 no cumplieron con el objetivo establecido por la compañía, de 7,55 millones de vehículos, marcando el cuarto año consecutivo en que no se alcanza la meta. HyundaI y Kia vendieron 7,25 millones de unidades en 2017.