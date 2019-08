Ingresos de Spotify mejoran, pero suma menos suscriptores pagados de lo previsto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El servicio más popular de "streaming" de música de pago dijo que los suscriptores premium subieron un 30% frente al año anterior, hasta los 108 millones, aunque quedaron por debajo de las expectativas de los analistas de 108,5 millones.



Los ingresos procedentes de los suscriptores premium, responsables de cerca del 90% sus ingresos totales, treparon hasta los 1.500 millones de euros (unos US$ 1.670 millones) en el segundo trimestre.



Desde que lanzó su servicio hace más de una década, Spotify ha superado la resistencia de los grandes sellos musicales y de destacados artistas en su intento de transformar la forma en que la gente escucha música y convertirse en el líder global de la emisión de canciones por internet.



En los últimos meses, el servicio fue lanzado en Sudáfrica, Medio Oriente e India para alimentar su próxima etapa de crecimiento, mientras sigue teniendo una agresiva política de precios en el mundo desarrollado.



No obstante, aún se enfrenta a la competencia de Apple Inc , que reportó más de 60 millones de suscriptores en junio.



Los usuarios activos mensuales de Spotify, que incluyen a los que usan su versión gratis con publicidad, crecieron un 29%, a 232 millones, superando las expectativas de 227,7. Ahora espera entre 240 y 245 millones de usuarios activos mensuales en el tercer trimestre, mientras los analistas esperan 242 millones.



Los ingresos subieron a 1.670 millones de euros (US$ 1.852 millones) en los tres meses concluidos el 30 de junio, frente a los 1.270 millones de euros (US$ 1.408 millones) de un año atrás, superando las estimaciones promedio de los analistas de 1.640 millones de euros (US$ 1.819 millones), según datos IBES de Refinitiv.