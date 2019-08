El “broche de oro” que se levantará en Avenida de las Américas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carrasco Este vive una expansión acelerada. La línea de edificios que acompaña Avenida de las Américas es cada vez más larga, y en los próximos meses comenzarán las obras en uno de los últimos grandes terrenos sobre el lago La Caleta. Vilago Lake Homes demandará una inversión de US$ 30 millones, y levantará un complejo de cuatro bloques con 82 apartamentos y servicios.



El emprendimiento es una nueva iniciativa de la firma RHD Desarrollos, con el diseño del arquitecto Omar Rienzi y la comercialización de Hughes & Rienzi Bienes Raíces. La firma es una de las principales responsable del crecimiento en esta zona. En 2004 fue pionera con la construcción del edificio Terrazas del Lago, y desde entonces continuó con Areia, Rincón del Lago, El Muelle y Las Condes.



Para Adolfo Hughes y Nicolás Rienzi, directores de la firma, Vilago es el “broche de oro” de este recorrido. El emprendimiento está ubicado en “el mejor terreno de la zona”, con 90 metros de largo sobre el lago y una superficie de 9.000 m2. Esta extensión permite construir cuatro bloques, rodeados de grandes áreas verdes y un cuidado paisajismo. Sobre la avenida se levantarán dos torres “Vila” de cinco pisos cada una, y sobre el espejo de agua otras dos torres “Lagos”, estas de cuatro niveles.



Omar Rienzi explica que la intención fue construir pocos pisos para cuidar el paisaje, y conservar las líneas horizontales y terrazas en bandejas que dan una mayor sensación de cercanía con la tierra. “Lo que buscamos es que todo ese conjunto de edificios en Avenida de las Américas dialogue muy bien entre sí. Cada uno tiene su particularidad, pero hay un lenguaje común que le otorga armonía a todo el recorrido”, explica el arquitecto.



Las unidades en Vilago irán de 50 a 161 metros cuadrados, con opciones en 1, 2 y 3 dormitorios. Todas con ventanales del piso al techo, livings con estufa a leña y terrazas con parrillero. Las de planta baja contarán con jardín propio y los pisos superiores serán unidades en formato penthouse. Los precios irán de US$ 185.000 a US$ 580.000.



El proyecto ofrece comodidad y naturaleza a orillas del lago. El proyecto ofrece comodidad y naturaleza a orillas del lago. El proyecto ofrece comodidad y naturaleza a orillas del lago. El proyecto ofrece comodidad y naturaleza a orillas del lago. El proyecto ofrece comodidad y naturaleza a orillas del lago. El proyecto ofrece comodidad y naturaleza a orillas del lago.

Los amenities son el otro aspecto fundamental. El complejo contará con piscinas frente al lago, solárium, club house con parrillero, gimnasio, kids club, plaza para niños, fogones, muelle y playa privada. A esto se suma un único acceso controlado y un circuito con vigilancia 24 horas. La cantidad de unidades permite equilibrar todas estas facilidades con gastos comunes bajos.



Con más del 30% de sus unidades vendidas, Vilago cumplió exitosamente con su objetivo de preventa, y antes de fin de año comenzará la construcción de las primeras dos torres, cuya entrega está prevista para fines de 2021.

Carrasco Este, un barrio cotizado

Además de Vilago Lake Holmes, otros proyectos actuales de RHD Desarrollos son los apartamentos Parque Madero, en Avenida a la Playa, y Las Calas, un condominio de casas en San Nicolás.



Según los directores, el valor del metro cuadrado en Carrasco Este se duplicó en 10 años, y cada temporada crece entre un 2% y un 3% por encima del mercado.



Hoy la demanda se inclina hacia apartamentos, y entre los principales factores de esta tendencia está la búsqueda de seguridad y un estilo de vida más práctico. “La gente no quiere complicarse con el mantenimiento de una casa con jardín y piscina. Quieren cerrar la puerta e irse para afuera sin preocupaciones. El apartamento les permite eso”, explica Nicolás Rienzi.



Por su parte, Adolfo Hughes asegura que los buenos emprendimientos y la llegada de nuevos servicios están empujando la ciudad hacia el este. “Hoy los compradores buscan tranquilidad y naturaleza, y los lagos con su entorno ofrecen eso a solo cinco minutos de la ciudad. Ese es el gran atractivo”.