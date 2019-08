Fresh Market crece y conquista nuevos espacios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una mañana de hace pocos días, entre la reluciente estación de ensaladas para armar y las coloridas frutas que aguardaban a los compradores durante la inauguración del Fresh Market de Disco en 8 de Octubre y Garibaldi, una cliente recordó que había estado en ese local el día de su apertura, hace ya muchos años, y la habían convidado con una gaseosa de naranja de una marca que ya no existe.



Los compradores de aquel día quedarían asombrados con el cambio, que ha llevado el concepto de Fresh Market a la vanguardia del comercio, al punto que el formato se exportó a otros países sudamericanos e incluso a Europa. La compra se vuelve allí un verdadero paseo, en un establecimiento acogedor, que ofrece soluciones diarias –sobre todo en materia de alimentación– con especial presencia de los productos saludables.



Incluso hay una transformación física del local, que abarca desde la ubicación de los productos y su iluminación hasta una vistosa cartelería para guiar al cliente y permitirle armar su recorrido en virtud de sus necesidades. Todos los productos están bien en la vista, pues se puede observar todo el establecimiento prácticamente en 360%. Cada área, además, tiene su personalidad: la panadería, la pescadería, la fábrica de pastas.



Ese avance no implicó una ruptura con el pasado. “Coma mejor por menos”, decía el cartel publicitario del primer local de Disco, inaugurado en la década de 1960 en Pocitos. Casi seis décadas después, Carlos Pombo, gerente de Marketing de Grupo Disco, asegura: “Más que un eslogan, es la visión de la empresa desde el comienzo”.



“El precio más justo, más bajo, defiende al consumidor. Y también defendemos la capacidad de elección. No puede haber una marca en Uruguay que no esté en la cadena. Hay que darle opciones al cliente, entre lo top y lo más barato. Ese abanico de opciones está presente desde el origen en el Grupo Disco”, asegura.



“Cuando nació el formato, ofrecíamos un supermercado con un Fresh Market. Hoy el Fresh Market avanza sobre la totalidad del supermercado”, explica Pombo. El local de 8 de Octubre y Garibaldi, por ejemplo, forma parte de la “generación 4” del Fresh Market, con una continua evolución.



La propuesta representa “un compromiso interno muy fuerte”, indica el ejecutivo, pues cada local que se inaugura está precedido de una intensa capacitación. Los mandos gerenciales y medios concurrieron a cursos en Estados Unidos, pero también se entrenó a la gente que cocina, que procesa las verduras o prepara las masitas. La instalación de los Fresh Market aumentó la oferta laboral entre 10 y 25%, con personal especializado en áreas de producción y atención al cliente.



“No es una puesta en escena cosmética, para que todo luzca más lindo”, añade. “Lo que llamamos laboratorio, la trastienda de la producción, que no está a la vista del cliente, representa 50% o más de la inversión en Fresh Market”.



La idea es solucionar el almuerzo, la merienda o la cena, pero no con fast food o deliveries, sino con comida “pronta para cocinar” o “pronta para comer”, una tendencia que se impone en el mundo. La propuesta del Fresh Market es una gran variedad de platos calientes que rotan periódicamente y de acuerdo con la época del año.



“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande además para darle accesibilidad a los productos saludables. Productos orgánicos o gluten free, que son importados en su mayoría, tienen un precio mayor. Pero como la demanda ha crecido, los importadores lograron aumentar sus volúmenes. El paso que queremos dar es democratizar eso. Queremos que en los próximos 24 meses esos productos sean más accesibles a todos. Y de la misma forma, trabajamos en cursos con gastrónomos para lograr productos de buen sabor sin uso de la sal”, explica.



El local incluye ahora un acogedor bar, otra demanda de los consumidores. Existe un público en la zona, que viene de los sanatorios, colegios o universidades, que busca comprar la comida y consumirla en el propio supermercado. El espacio ofrece lugares para instalar la computadora y trabajar.



Después de 8 de Octubre y Garibaldi, llegará el turno del Disco de Agraciada y Asencio como parte de la expansión general del formato Fresh Market. Pombo aclara que este tipo de supermercados se abre en locales con espacio suficiente para instalar lo que la empresa llama “laboratorios”, la parte donde se cocina y se preparan los productos frescos.



“El formato no está pensado para insertarse solo en zonas privilegiadas. La búsqueda de de soluciones es un derecho de todos”, señala.