Investigación en Google encontró discriminación salarial contra hombres 

En una entrada en el blog oficial de la empresa, la analista jefa de Google para equidad salarial, Lauren Barbato, indicó que encontraron una categoría laboral "particularmente grande", la de los ingenieros de software de nivel 4, en la que los hombres estaban siendo pagados menos que las mujeres.



En total, Google distribuyó US$ 9,7 millones entre 10.677 de sus empleados para compensar a quienes hubieran recibido menos dinero que sus compañeros en 2018 por razón de su género o raza, pero no especificó qué porcentaje exacto de esas 10.677 personas son hombres o ingenieros de software de nivel 4.



La compañía con sede en Mountain View (California, EE.UU.) lleva a cabo este estudio interno cada año, y en 2017 compensó a 228 de sus empleados con US$ 270.000 al considerar que se les había pagado menos que a sus compañeros, pero no especificaron su sexo.



Alrededor de la mitad de las diferencias salariales de 2018 fueron causadas por variaciones en el sueldo ofrecido a la hora de cerrar nuevos contratos, es decir que en el caso de los ingenieros de software, a las nuevas contratadas se les ofrecía más dinero que a los nuevos contratados.



Los resultados de esta investigación interna causaron este lunes sorpresa entre los analistas y los medios especializados de Silicon Valley, ya que la industria tecnológica se ha situado en el ojo público durante los últimos años precisamente por la percepción generalizada de que es un sector dominado por una "cultura" masculina en el que las mujeres son sistemáticamente discriminadas.



A finales del año pasado, fueron los propios empleados de Google en sus oficinas de todo el planeta quienes salieron a la calle en una acción coordinada contra la que consideran es una cultura que "protege" a los acosadores sexuales contra las mujeres en la empresa.