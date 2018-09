James Rodríguez hace historia al lanzar su propia criptomoneda

Ayer, la moneda digital personal del superastro del fútbol James Rodríguez, el Token JR10, se lanzó oficialmente en SelfDax, una plataforma de negociación de la empresa de cadena de bloques SelfSell (SSC).



Esto no solo significa que ahora más fans pueden tener el Token JR10, sino que también convierte a James en la primera persona en el mundo en realizar la negociación y la circulación de activos digital personales. Una vez más ha hecho historia y ha abierto una nueva era de digitalización de valor personal.



El Token JR10 es una criptomoneda personal lanzada por James Rodríguez a través de la plataforma SelfSell. La emisión del Token JR10 permite al jugador realizar finalmente la digitalización de su valor y marca personal. Se convertirá en un nuevo conector para Rodríguez y sus fans; y creará una gran base de fans, así como una serie completa de situaciones de uso, ofreciendo a los usuarios experiencias convenientes y brillantes en la economía digital de los fans.



Los fans que tienen el Token JR10 podrán usarlo pronto para participar en subastas de artículos personales de James, comprando exclusivamente sus pertenencias valiosas, como sus camisetas y botas usadas en los juegos.



Los tokens también se pueden usar para comprar boletos y para reunirse con James en el terreno. Los fans tendrán asimismo los derechos de comprar souvenirs de edición limitada de James y mercancías individualizadas con la marca JR10, recompensas digitales, etc.



SelfSell está desarrollando la expansión adicional de las situaciones de uso del Token JR10, como crear un ecosistema para que los fans de James en todo el mundo disfruten de más derechos y recompensas a través del Token JR10.



El inicio oficial de la negociación del Token JR10 en SelfDax convirtió a Rodríguez no solo en un pionero en el campo de la cadena de bloques, sino también en la primera persona en lograr la circulación de activos digitales personales. Al mismo tiempo, también satisfizo a decenas de millones de fans en todo el mundo al permitirles poseer y consumir el Token JR10, participando en su uso.



Es oportuno mencionar que la plataforma donde se lanzó el Token JR10, SelfDax, es la primera plataforma de negociación de activos digitales personales del mundo. En SelfDax, los usuarios pueden negociar con el Token JR10 y el SSC, el token de la plataforma.



SelfDax es una plataforma de negociación de la empresa de cadena de bloques SelfSell (SSC), enfocada en activos digitales personales. La marca SelfSell (SSC) ha construido un ecosistema vertical de digitalización de valor personal, cuyo núcleo está formado por la red principal (cadena principal), la billetera, la plataforma de inversión y financiación y el intercambio.



En el futuro, SelfSell planea lanzar más activos digitales personales basados en el valor personal para ayudar a realizar sueños. Los usuarios pueden poseer y negociar estos activos para inversiones y consumo, lo que también señala la llegada de una nueva era: la economía digital personal.



Se espera que más inversores y entidades en las que se invierte logren una interacción positiva a través de la plataforma construida por SelfSell, de manera que la digitalización de valor personal y la maximización del valor social se puedan alcanzar simultáneamente.