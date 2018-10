Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, pretende que su empresa “aterrice” en la luna en cinco años

El vehículo es parte de la misión más amplia de Blue Origin de permitir que en el futuro millones de personas vivan y trabajen en el espacio, según la compañía.



"El siguiente paso lógico en esta línea es un regreso a la Luna", sostuvo Blue Origin en un comunicado. "Para hacer esto necesitamos acceso reusable a la superficie lunar y a sus recursos", agregó.



La empresa fundada por Bezos, que también es el presidente ejecutivo de Amazon y el hombre más rico del mundo, ha dicho que pretende aterrizar en la Luna en cerca de cinco años. La compañía no ofreció detalles el miércoles sobre cómo pasará de la fase de diseño a misiones lunares en ese espacio de tiempo.



Blue Origin también está desarrollando su cohete New Shepard para cortos viajes de turismo espacial y un cohete de carga pesada llamado New Glenn para contratos de lanzamientos satelitales.



Los vehículos de lanzamiento de Blue Origin enfrentan una fuerte competencia de varias otras empresas aeroespaciales, incluyendo a SpaceX, de Elon Musk, y a Virgin Galactic, de Richard Branson.