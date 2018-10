Johnson & Johnson ganó US$ 12.255 millones hasta septiembre, un 2% más que el año pasado

La empresa con sede en New Brunswick (Nueva Jersey) logró hasta septiembre unas ganancias de US$ 4,49 por acción, frente a los US$ 4,37 de hace un año.



Si se descuentan cargas extraordinarias, Johnson & Johnson ganó US$ 16.943 millones o US$ 6,21 por acción entre enero y septiembre, un aumento interanual del 11%.



La facturación de Johnson & Johnson ascendió a US$ 61.187 millones en los primeros nueve meses del año, una subida del 8,8% y se situó por encima de las expectativas de los analistas, gracias sobre todo a un aumento de las ventas de productos farmacéuticos.



En el tercer trimestre, datos a los que más atención prestaban ayer los inversores, la empresa facturó US$ 20.348 millones y tuvo un beneficio neto de US$ 3.934 millones, un 4,5% más que el año anterior.



Por acción, Johnson & Johnson ganó US$ 1,44, que ascenderían a US$ 2,05 si se excluyen ciertas cargas.



Con esas cuentas ajustadas, la empresa ganó US$ 5.590 millones de dólares, un 7,3% más en términos interanuales.



El presidente y consejero delegado, Alex Gorsky, destacó en un comunicado el crecimiento del negocio farmacéutico de la compañía y los progresos en las ventas de productos de consumo y equipos médicos.



Johnson & Johnson revisó ligeramente al alza sus previsiones para el conjunto del año, lo que ayudó a su cotización en Wall Street, donde sus acciones subían hoy un claro 2,41% media hora después de la apertura.