Katoen Natie denuncia "fuerte campaña" en su contra tras extensión de concesión

La empresa belga Katoen Natie, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo), emitió este martes un comunicado respecto a la polémica que se ha desatado tras el acuerdo alcanzado con el Estado uruguayo, que extendió su concesión hasta 2081.

En el texto destacó "días atrás se dio a conocer por parte del Poder Ejecutivo todos los documentos que forman parte del acuerdo" y aseguró que "no existen en ningún caso, documentos o clausulas reservadas y se ha transparentado todo el proceso".



Reafirmamos nuestro compromiso con el país y el trabajo de su gente.



Compartimos comunicado de prensa ante la campaña organizada de agravios contra nuestra empresa.

Además, se enfatizó que con este acuerdo "el Estado uruguayo restableció la legalidad del cual se había apartado por más de 12 años, (apartamientos documentados y probados), cumplió con sus obligaciones contraídas en el Tratado, en el contrato de concesión de TCP y ha obtenido importantes logros en beneficio del país".

"Se han escuchado voces contrarias al acuerdo, y se ha emprendido una fuerte campaña mediática y de entrevistas, realizando afirmaciones enteramente erróneas, tergiversadas y agraviantes para con nuestra empresa como también para las autoridades de gobierno", agregó la firma en el comunicado, haciendo a Montecon (empresa que opera en las áreas públicas del Puerto) y a representantes de la oposición.



En ese sentido, agregó que la postura contraria al acuerdo "puede ser considerada como contraria al interés de la sociedad concesionaria que el propio Estado integra, en favor de un operador puramente privado (ausente de intereses nacionales) que no ha aportado al Puerto de Montevideo compromiso alguno".



"Este operador ha incurrido en graves conductas aun no sancionadas que deben ser investigadas a través de la cuales se ha aprovechado de un sistema ilegal, violatorio del régimen portuario general y cuya conducta actual no pueden ser interpretada de otra forma como la voluntad de persistir en tal régimen contrario a la ley de puertos, los decretos que la reglamentaron y a los compromisos asumidos por el país", acotó Katoen Natie en el comunicado.



El texto destacan también que el acuerdo "no solamente puso fin al reclamo" de Katoen Natie (por 1.500 millones de dólares), sino que "incluyó importantes nuevas obligaciones de inversión" para la empresa, que "ya invirtió en forma muy superior a la que estaba obligada contractualmente".



Otro punto que destacan es que lo acordado con el gobierno "obliga a una rebaja de tarifas en favor del comercio exterior del país".

El abogado de Katoen Natie, Augusto Durán Martínez, declaró a El País en su edición de este martes que Montecon ha crecido en el mercado uruguayo de forma ilegítima dado que la última administración así lo permitió durante los últimos 15 años.