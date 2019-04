Kellog's venderá parte de su empresa al dueño de Nutella por US$ 1.300 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según una nota de Kellog's, el pacto, todavía pendiente de aprobación definitiva, entrará en vigor a finales de julio.



La transacción incluye seis centros de producción de la empresa de alimentación en los estados de Georgia, Kentucky, Washington e illinois.



Según Kellog's, estos negocios registraron en 2018 unas ventas netas de US$ 900 millones, con un beneficio de US$ 75 millones.



El director ejecutivo de Kellog's, Steve Cahillane, dijo que el objetivo de la venta es "redefinir y enfocar" la cartera de negocio, "lo que conducirá a reducir la complejidad, a una inversión más específica y a un crecimiento mejor".



"La venta de estas grandes marcas no fue una decisión sencilla, pero estamos contentos de que la transición se haga hacia una compañía excepcional, con una cartera en la que recibirán la atención y los recursos para crecer", agregó Cahillane, citado en el comunicado.



La empresa, conocida por productos como "Pringles" y los cereales de todo tipo, entre otros, subrayó que mantendrá el resto de sus negocios de aperitivos en Norte América.



En 2018, Kellog's alcanzó unas ventas netas totales de US$ 13.500 millones, concentradas en sus productos de aperitivos, cereales y comida congelada.



Kellog's cuenta con una plantilla de 30.000 trabajadores y está implantada en 55 países.



Ferrero, nacida en Italia en 1946 y entre cuyos productos está la conocida Nutella, está considerada la tercera empresa de chocolate a nivel mundial y emplea a más de 4.000 personas.



En enero del año pasado, Ferrero adquirió en Estados Unidos una veintena de productos de la multinacional alimentaria Nestlé por US$ 2.800 millones, entre ellos "Butterfinger" "BabyRuth" y "LaffyTaffy".