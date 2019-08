Latam Airlines cumple 90 años y celebra con una increíble promoción en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La promoción “Baja Temporada Aniversario Latam” estará disponible para comprar desde el 23 al 29 de agosto de 2019 con pasajes de ida y vuelta para viajar en octubre y noviembre de 2019 y entre marzo y mayo de 2020.



Algunos de los principales destinos son Miami a US$ 639, New York US$ 649, Madrid US$ 749, Tel Aviv US$ 919, San Pablo US$ 269, Rio US$ 284, Salvador US$ 399, Lima US$ 279, Auckland US$ 999, y Johannesburgo US$ 749 entre otros destinos.



Todos estos precios son con tasas de embarque e impuestos incluidos y Latam ofrece planes de hasta 12 cuotas sin interés con diferentes tarjetas de crédito y en exclusiva para los socios de VISA Itaú Latam Pass 18 cuotas sin interés.



Además, todos los socios Latam Pass podrán canjear todos estos destinos con un precio especial en millas.



Adicionalmente, Latam Travel ha preparado paquetes exclusivos de ticket aéreo + hotel y servicios con precios especiales, que se ofrecerán para todos los clientes en las tiendas Latam Travel de World Trade Center y en la nueva tienda que han inaugurado en Carrasco sobre Av. Arocena 1629.



Algunos de ellos son: 3 noches en Rio US$ 339, 7 noches en Natal y Pipa US$ 709, 5 noches en Miami por US$ 1089, 7 noches en Havana y Varadero US$ 999, entre muchos otros destinos con precios especiales.



Además, los socios de VISA Itaú Latam Pass podrán comprar estos paquetes en 18 cuotas sin interés y acumular millas Latam Pass por los servicios terrestres.



Para mayor información vistar www.latam.com.