¿Cómo le fue a Antel en 2020 y cómo impactó el COVID-19 en las ganancias del ente?

Pese al impacto de la pandemia del COVID-19, y también en parte debido a la crisis sanitaria, el año pasado Antel registró un fuerte crecimiento tanto en la actividad del tráfico, como en cantidad de clientes y principalmente en términos de resultados operativos. Si bien en términos reales los ingresos de la compañía se redujeron en 2020 y el gasto creció 8%, los buenos números de la compañía refieren a una mayor eficiencia en el gasto.

¿Qué pasó entonces con las ganancias de la empresa, con la transferencia de utilidades al Estado, con el aumento de la morosidad debido a la pandemia y con la rentabilidad de Antel? El balance 2020 de la empresa da las respuestas.

El año pasado la empresa de telecomunicaciones obtuvo una ganancia neta de $ 7.533.480 millones (equivale a US$ 179 millones), según se desprende del balance anual auditado por la consultora KPMG. El año previo las ganancias habían sido de $ 5.260.348 millones (US$ 149 millones). Medidas en pesos, las ganancias del ente fueron 43,2% superiores a las de 2019.

De esta forma, la empresa completó en 2020 19 años consecutivos de ganancias, un hito para una empresa pública uruguaya.



Una de las formas habituales de analizar la ganancia es en relación al patrimonio de la empresa. Ese ratio fue de 16,52% mientras que en 2019 había sido de 12,8% y de 12,6% en 2018.

La rentabilidad sobre los activos de la empresa también registró una mejora, al pasar de 9,7% a 13,01%.



En tanto, el resultado operativo de Antel medio en dólares en 2020 fue de US$ 192 millones con un margen operativo (indicador que expresa la rentabilidad de una empresa, son los resultados operativos obtenidos con respecto a los ingresos) del 22%. El año anterior ese margen había sido del 15% y en 2018 del 16%.

El margen operativo del año 2020 significa el más alto desde hace más de 10 años ya que hay que retrotraerse hasta el año 2010 para encontrar un margen de esa magnitud. Inclusive en el año 2014 el margen operativo llegó a ser del 0,1% con un resultado operativo de US$ 1.200.000.



Si se analiza el margen neto de las ganancias (el porcentaje de utilidad neta sobre las ventas después de haber deducido todos los gastos) este fue de 21% en 2020 y en 2019 había sido 16%.



En una línea similar, el margen Ebitda (las ganancias antes de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) también mostró una mejora frente al año anterior dado que en 2020 fue de 32% mientras que en 2019 había sido 27,4%, en 2018 29,1% y 28% en 2017. Según los datos disponibles, desde el 2014 Antel no tenía un margen Ebitda de esa magnitud.

“En 2020 realmente dimos muchos mejores resultados que en los últimos años que fueron años buenos”, indicó en diálogo con El País el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.



Según explicó el jerarca, “fue un año muy especial para la economía uruguaya en función de la emergencia sanitaria y los distintos impactos que tuvo. Aun así, en ese contexto, o en el caso de Antel por ese contexto, fue un año de crecimiento muy fuerte en términos de tráfico, crecimiento de usuarios y mejores resultados operativos que en años de bonanza”.

En relación al crecimiento de los resultados y márgenes operativos, Gurméndez explicó que se logró ese desempeño debido a la reducción de los gastos operativos, los cuales indicó que bajaron un 8% en términos reales.

nivel casi idéntico al de 2019

Inversiones se mantuvieron en 2020

La ejecución de inversiones del programa financiero de Antel para el 2021 es de US$ 152 millones, los cuales están destinados en infraestructura y sistemas (US$ 128 millones) y otros US$ 24 millones de espectro. En relación a las inversiones de Antel durante 2020, según los datos del balance se ejecutaron casi US$ 135 millones y en el año anterior se habían ejecutado US$ 136, es decir que se mantuvo el nivel. En los años 2018, 2017 y 2016, las inversiones fueron de US$ 180 millones, US$ 156 millones y US$ 135 millones, respectivamente.