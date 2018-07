LeBron James revaloriza a Wish, la marca que auspicia a Los Angeles Lakers

La llegada del alero LeBron James a Los Angeles Lakers revalorizó el patrocinio de Wish, la plataforma de comercio electrónico que estampa su logo en la camiseta color oro y púrpura del equipo de baloncesto de la NBA.

Ello debido a que desde la próxima temporada, James lucirá en el pecho, justo en el extremo opuesto al del ícono de Nike, la enseña Wish, la cual patrocina a su nuevo equipo desde 2017, tras un desembolso de entre US$ 12 millones y US$ 14 millones por temporada, durante los tres próximos años.

Cuando era parte de los Cleveland Cavaliers, su patrocinador de camiseta Goodyear fue la marca mejor valorada con un retorno estimado de US$ 21 millones.