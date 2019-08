Lecueder analizó el éxito de sus desarrollos inmobiliarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sesenta años después de la inauguración en San Pablo (Brasil) del primer shopping center de Sudamérica, el sector está consolidado en todos los países de la región con “un formato exitoso” y un sector que “funciona bien”, afirmó Lecueder en el IV Congreso Profesional Inmobiliario Latinoamericano (CILA), celebrado en Montevideo con la participación de 40 especialistas de 22 países.



Actualmente, Chile hace punta en el desarrollo de los shoppings, afirmó el empresario, para apuntar que el sector también presenta oportunidades de crecimiento en Perú.



En Uruguay, mientras tanto, antes de fin de año quedarán inauguradas las ampliaciones de Tres Cruces y de NuevoCentro, con una inversión que supera los US$ 20 millones. Para el próximo año, además está prevista la inauguración de Plaza Italia, el sexto shopping de Montevideo y el primero con outlets, afirmó a El País el empresario una vez finalizada su exposición.

Con el modelo de arrendamiento de los locales comerciales de los shopping centers, la tasa de retorno se ubica entre el 5% y 12% sobre la inversión. “Son negocios que se deben observar a largo plazo”, precisó Lecueder.



DESAFÍOS

Asimismo, señaló que en los próximos años es posible desarrollar nuevos centros comerciales en Montevideo, aunque aclaró que es preciso considerar distintos formatos comerciales, para lograr una actividad sustentable en el tiempo.



Sobre los desafíos a futuro para los centros comerciales, Lecueder sostuvo que se avanza hacia la estrategia de la omnicanalidad. “La gente manda y decide sobre su vida, desde la mayor amplitud que ofrece el teléfono celular, la tablet o el laptop, de modo que es posible combinar el canal de Internet para comenzar una venta que culmine en el canal shopping”, agregó.



La mejora de la experiencia de compra es otro de los desafíos de los centros comerciales, como un fuerte diferencial frente al comercio digital. Más allá de fortalezas y debilidades de cada canal, la plataforma digital y la tienda física se complementan para cerrar una venta, reflexionó el empresario.



LECCIONES

Lecueder, principal del estudio Luis E. Lecueder que tiene a su cargo la administración de varios shoppings, edificios corporativos y zonas francas de servicios, analizó algunas lecciones aprendidas en el desarrollo de sus emprendimientos. “Cando comenzamos un proyecto, tenemos en la cabeza las causas del éxito en un tema inmobiliario. Y las tres razones son: location, location, location. Pero nosotros hemos ido aprendiendo que no es sólo la localización del proyecto, es un poco más”, señaló Lecueder.



En mercados pequeños, como es el caso de Uruguay, otro factor a considerar es el mix comercial, que impacta en el desarrollo de todo shopping center, indicó el empresario. “Sólo con estar cerca de un lugar de consumo importante, hoy ya no es motivo de éxito asegurado de un shopping porque actualmente se ofrecen variedad de productos y servicios de una forma amplísima, y a precios diversos, de modo que ahora es preciso lograr la mayor amplitud posible en la oferta comercial”.



FACTOR CLAVE

A la hora de promover un negocio estrictamente inmobiliario, la ubicación del proyecto es clave, así como el “timing”. Ésta es una de las lecciones aprendidas que compartió Lecueder con el calificado auditorio, a partir del desarrollo del Wolrd Trade Center (WTC), primero como un proyecto de oficinas de categoría premium.



“Hoy estamos construyendo el sexto edificio: cuatro de oficinas y dos de zona francas (de servicios); estamos cumpliendo 20 años desde que inauguramos la primer torre del WTC”, destacó el empresario.

Para Lecueder, el “timing” fue un “factor fundamental”, para llevar adelante el complejo de oficinas de WTC Montevideo. “Si se hubieran largado en el año 1990 todas las torres juntas que hoy tenemos, el proyecto, seguramente, hubiera fracasado rotundamente porque el timing no era el correcto”, sostuvo Lecueder para agregar que “en el mercado inmobiliario hay momentos de auge y de llano; existen momentos en que se vende y en otros hay que estar preparado porque la venta no se va a dar, y el negocio inmobiliario mejor ubicado también puede fracasar”.



El mercado de oficinas de categoría se muestra poco dinámico en el tiempo, donde actualmente hay disponibles unos 250.000 metros cuadrados, señaló Lecueder, quien confirmó para el próximo año la inauguración de la segunda torre del WTC Free Zone con sus 21 pisos de oficinas y una inversión de US$ 25 millones.



Sobre las oportunidades a futuro, el empresario estimó que los proyectos se deben interconectar para crear un círculo virtuoso de negocios. Como ejemplo, utilizó el caso de WTC y Montevideo Shopping, conectados por un puente, así como Tres Cruces, que opera junto a una terminal de ómnibus.



PLANTA UPM

Consultado por El País, Lecueder afirmó que “es una buena noticia” la construcción de una nueva planta de celulosa por parte de UPM, aunque aclaró que “no podemos caer en que es la salvación del país, sino que es una gran contribución; (y) quizás en el largo plazo, en los shoppings ocupamos más personas”.