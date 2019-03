Levi's triunfa con un alza de casi el 32% en su regreso a Wall Street

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El regreso de la compañía estadounidense de 165 años al mercado público se produce en un momento en que la popularidad de la ropa de mezclilla está aumentando.



Levi Strauss, el autoproclamado inventor de los "blue jeans" y que se ha convertido en una de las marcas de vaqueros más reconocidas del mundo, espera usar una parte de las ganancias de su OPI para expandirse en mercados emergentes como Brasil, China e India.



Levi representó el 5% del mercado global de jeans en 2018, según la firma de investigación de mercado Euromonitor. El mercado se ha mantenido estable desde 2013 hasta 2018, pero se espera que crezca un 2% al año hasta 2023, si los precios se mantienen como en 2018.



La empresa comenzó a cotizar en bolsa en 1971. Después de 14 años, la firma fue sacada del mercado por la familia Haas, descendientes del fundador Levi Strauss, mediante una compra apalancada de US$ 1.600 millones.



La segunda OPI de Levi se colocó a un precio de US$ 17 por acción, por encima del rango esperado, en una oferta sobresuscrita. En la tarde del jueves, las acciones habían alcanzado un máximo de US$ 23,15.