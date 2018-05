Ley de Inversiones: se presentaron más proyectos y por mayor monto en trimestre

En los primeros tres meses del 2018 se presentaron 72 proyectos para recibir beneficios fiscales ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), lo que marcó un aumento de 13% respecto al primer trimestre del año pasado. Sin embargo, el número de propuestas es menor a los otros tres trimestres de 2017.



El monto asociado a esas inversiones ascendió a US$ 171 millones, esto es 96% más que en el mismo período del año previo. En el trimestre “podemos observar una tendencia creciente impulsada por varios proyectos, entre los que se destaca un proyecto de alcance nacional en servicios de comunicación, red 5g, y fibra óptica”, indicó la Comap.



La inversión es una de las patas de la economía que el gobierno está intentando revitalizar, ya que cayó bastante en los últimos años. Por eso ha habido cambios en las condiciones que se tienen en cuenta para acceder y ponderar los beneficios que se otorgan, que fueron establecidas en varios decretos y resoluciones oficiales del último tiempo,



Según detalló la Comap en su informe, de los emprendimientos presentados en el primer trimestre del año hubo 33 localizados en departamentos del interior (46% del total), frente a 27 en la capital (37%) y 12 que se situarán en varios departamentos (17%). “En los últimos dos años se observa una mayor participación de los proyectos a localizarse en el interior del país, manteniendo un predominio sobre los proyectos a localizarse en Montevideo”, se sostiene.



A su vez, la inversión que tiene como fin la incorporación de maquinarias y equipo, en el período enero-marzo, alcanzó los US$ 91,9 millones, mientras que la destinada al desarrollo de obra civil se proyecta en US$ 79,1 millones (54% y 46% respectivamente).



El sector comercio presentó la mayor cantidad de proyectos (35%). Los restantes sectores se distribuyeron de la siguiente manera: industria (31%), servicios (22%), agro (8%) y turismo (4%). El rubro de actividad que presentó los mayores montos de inversión fue industria (35% del total), seguido por servicios (32%), comercio (27%), agro (4%) y turismo (2%).