Los líderes de Renault y Nissan se reúnen para analizar la crisis de su alianza

La reunión entre el CEO de Nissan, Hiroto Saikawa, y el vice presidente ejecutivo de Renault, Thierry Bollore, es la primera que sostienen desde la detención de Ghosn el 19 de noviembre bajo acusaciones de irregularidades financieras.



Renault, Nissan y los portavoces de la alianza se negaron a comentar sobre la reunión que se realizará en Ámsterdam, más allá de confirmar la asistencia de Saikawa. No se prevé que se realicen anuncios.



La cita se produce un día después de que Saikawa rechazó la demanda de Renault de realizar una reunión de accionistas anticipada, la cual le hubiera ofrecido al fabricante de automóviles francés la oportunidad de analizar el nombre de un reemplazante de Ghosn como presidente de Nissan.



Renault posee el 43,4% de las acciones de Nissan, cuya participación del 15% en su matriz francesa no le da derecho a voto. Nissan, a su vez, controla Mitsubishi a través de una participación del 34%.



Ghosn fue acusado en Japón la semana pasada, junto a su presunto cómplice Greg Kelly, por una supuesta conspiración para infravalorar su salario en aproximadamente la mitad de los 10.000 millones de yenes que le correspondían (US$ 88 millones) durante un ciclo de cinco años que se inició en 2010.



Ambos exejecutivos permanecen bajo custodia y han tenido pocas posibilidades de responder a las acusaciones o defenderse públicamente.

Saikawa planea discutir con Bollore posibles cambios en la gestión de la alianza, dijeron fuentes familiarizadas con el tema, entre ellos un nuevo formato en el liderazgo que llevaría a las tres compañías a ser socias iguales. Bajo el actual acuerdo, Renault finalmente controla el directorio de la alianza.



Las conversaciones de Ámsterdam también podrían brindar a Saikawa la oportunidad de convencer a los ejecutivos de Renault de la gravedad de las supuestas irregularidades de Ghosn, descubiertas durante una investigación interna realizada por el fabricante de automóviles japonés.