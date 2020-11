Limpieza autogestionada y automatizada: así Klin! Wash reinventó el lavado de autos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una era en la que la tecnología está ocupando cada vez más espacios y los tiempos parecen cada vez más acotados, el momento de lavar un automóvil pierde importancia. Sin embargo, a comienzos de año se lanzó un modelo de negocios que propone un cambio en la dinámica. Klin! Wash, ideada por Camilo Cuba y sus socios, apuesta por una limpieza accesible, rápida y autogestionada por cada usuario.



Con respaldo de Alemsur, el representante de Washtec (líder mundial en sistemas de lavado), Klin! Wash cuenta con boxes instalados en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. A su vez, están trabajando para llegar a Argentina, Colombia y Perú. En nuestro país ya hay nueve franquicias presentes en Canelones, Colonia, Montevideo, Paysandú y San José.



Cuba, fundador y CEO de la empresa, explica que Klin! Wash —que cuenta con Rodolfo Oppenheimer, Mario Sánchez y Aníbal González en su directorio—, ofrece dos tipos de modalidades de self service: una en la que el cliente compra fichas y realiza su lavado con un sistema de mangueras, y otra de un puente de lavado en a base de rodillos. Se puede acceder a esta última en el local ubicado en la estación ANCAP Trouville (Rambla Rep. del Perú 715 esq. Solano Antuña).



“En la década de los noventa y a principios del 2000, varias marcas trajeron un sistema de rodillo a Uruguay, pero no hubo una buena posventa. Se generó una mala imagen y quedó una especie de mito de que los rodillos rayaban el auto”, explica. “Luego se reveló que el mantenimiento no era el correcto y eso provocaba una falta de confianza en el sistema. Por eso empezamos con un self service, donde tú lavás el coche para eliminar ese prejuicio del posible daño de los rodillos”.



El diferencial de esta dinámica es que es el usuario quien elige cuánto tiempo y dinero quiere invertir en el proceso. Cada ficha cuesta $55 y permite un lavado de dos minutos. Durante ese intervalo se pueden utilizar los seis programas disponibles; como la limpieza a alta presión, el uso de “espuma intensa”, enjuague con ósmosis y hasta encerado.



“El promedio es de cuatro fichas, pero la cantidad depende de la suciedad del vehículo”, dice Cuba. A su vez, cada uno de los boxes cuenta con una máquina expendedora con productos para el cuidado del auto: perfumadores, siliconas, abrillantadores y hasta productos para llantas.



“Que sea un self service le imprime una rentabilidad muy grande a un negocio que nunca lo fue. El trabajo es casi autónomo y se reducen los costos y los tiempos”, explica. “Además, el usuario logra una buena experiencia de lavado sin esfuerzo físico. Es una actividad que se puede hacer todas las semanas y es muy común ver a padres e hijos lavando juntos”, acota.



Klin Wash! también trabaja con el sistema de rodillos en su box ubicado en la estación ANCAP Trouville. “Ese es nuestro espacio más importante al día de hoy”, asegura Cuba. Allí, en vez de fichas, se compra un ticket de $280. A través de una máquina totalmente automática que ofrece cuatro programas de lavado, se accede a limpieza y secado en apenas cuatro minutos.



“Abrimos en setiembre y en el primer mes se lograron 1.200 lavados, el mayor número histórico del lugar, que siempre lavó autos de forma artesanal. Tenemos un potencial para superar eso fácilmente en los próximos meses. Estamos muy entusiasmados”, asegura.



Además de ubicarse en un buen punto de Montevideo, Klin! Wash firmó un acuerdo de canje de Ancapuntos que permite cambiar puntos para que el lavado completo se realice de forma gratuita. La promoción es válida para todos los boxes ubicados en las estaciones ANCAP de todo el país.



klin! wash Un emprendimiento que se sigue expandiendo

Cuba adelanta que se está planeando la apertura de nuevos boxes en estacionamientos de la red de supermercados “más grande del país” y en parkings de shoppings. A su vez, antes de que termine el año inaugurará nuevos espacios en San José, Paysandú, Colonia, Minas, Piriápolis y, en Montevideo, la zona de World Trade Center. “Llegar a nuevos espacios en un año atípico es un orgullo para nosotros”, comenta.

El modelo de negocios de la empresa, que ya lleva invertidos más de US$ 4 millones en su expansión a seis países, es la franquicia. En el caso de que el interesado en comprar no cuente con un local donde instalarse, Klin! Wash le presentará una serie de opciones al cliente. También se diseñará la estética del lugar, se aplicará cartelería y se instalará las máquinas de lavado y se brindará materiales de promoción. “El dinero no es el único requisito”, aclara Cuba. “Se puede financiar con un banco o con nosotros si falta una parte del dinero. Necesitamos personas con ganas de emprender”, asegura.



klin! wash Un equipo que crece El equipo de Klin! Wash en Uruguay está formado por: Anibal González Izaguirre

(Director Financiero), Camilo Cuba, (CEO - Founder), Rodolfo Oppenheimer y Mario Sánchez (Board Member), Cecilia Praderio (Encargada de Administración), Gastón Sagaseta, (Implementaciones), Gustavo Márquez (Consultor de Campo), Lucía Miedzowicz (Responsable Post-Venta), Silvia Balbi (Dpto. de Administración), Maximiliano Blanco (Ventas), Rodrigo Lapente (Encargado de Mantenimiento) y Diego Pirotto (Técnico).



"El proyecto está apoyado por empresarios exitosos en otros rubros , quienes además de invertir nos han ayudado mucho en las decisiones estratégicas y agregando experiencia en el manejo de empresas", explica Cuba. El CEO de Klin! Wash agradece el trabajo de Michel Sisiasvili , Daniel Pereira, Gustavo Motta y el ex Capitán de la selección uruguaya Diego Lugano, "quien está colaborando en el crecimiento en Brasil".



Entre enero y febrero, Klin! Wash va a llegar a ocho lugares abiertos en San Pablo, tendrá dos espacios en Paraguay e inaugurará su primer centro de lavados en una importante cadena de shoppings de Santiago de Chile.



Cuba explica que el objetivo para 2021 es alcanzar las 100 franquicias y, tras el interés de Washtec, entrar al mercado europeo. “Lo vemos como una oportunidad altamente viable y nos enorgullece poder seguir llevando una marca uruguaya al mundo”, concluye.



klin! wash Una nueva experiencia en el lavado de mascotas

El trabajo de Klin! Wash no solo se centra en el lavado de autos. Meses atrás se inauguró un box para baños de mascotas en El Pinar (Av. Giannattasio, km 28.500), que presenta una nueva experiencia. “Es una forma de atender a un integrante más de la familia, que es la mascota”, dice Cuba. “Bañar a tu perro puede ser difícil por el espacio en casa o el esfuerzo físico, pero hacemos el trabajo más práctico”.



Al igual que los espacios de self service, se utilizan fichas. En este caso, cuestan $ 200 y el lavado tiene una duración de 10 minutos. “Es una actividad para unir a la familia y recupera el disfrute del momento de baño de la mascota”, comenta el CEO de Klin! Wash.



Además del local en El Pinar, se planea instalar otro en Trouville, que será ideal para acompañar el paseo junto a una mascota.