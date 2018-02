Una empresa que se comunica con sus empleados a través de pantallas, un restaurante que acompaña su lista de precio con animaciones, un supermercado que complementa ofertas con el pronóstico del clima. Todas estas son aplicaciones de la cartelería digital, una tendencia que crece en Uruguay y que se ha convertido en un producto de exportación.



In Company Digital Signage (ICDS) es una empresa surgida del riñón de Movimagen, una compañía con más de 20 años de experiencia en cartelería y responsable de administrar los contenidos de las pantallas digitales en los principales shoppings de Uruguay. A partir de esa exitosa experiencia surgió este proyecto independiente, que brinda una solución para todos aquellos negocios que buscan una comunicación moderna.



«La comunicación es la base de cualquier empresa, no importa el rubro. Si vos tenés un local de servicios, tenés que mostrar tu lista de precios; si sos un retail, tenés que promocionar tus ofertas. Todo esto los negocios ya lo transmiten con afiches; nosotros lo que queremos es llevar esta comunicación al siglo XXI, haciéndola mas dinámica, moderna y atractiva», explica Gonzalo Crisci, CEO de ICDS.



Si bien las áreas de aplicación del producto son múltiples, hoy la empresa identifica tres como principales: el sector corporativo, los puntos de venta y la publicidad. Por ejemplo, a nivel de recursos humanos, muchas empresas están sustituyendo la clásica cartelera de corcho por pantallas para comunicar políticas corporativas y noticias a sus empleados.



En el caso de la gastronomía, los locales están pasando sus cenefas o pizzarrones al formato digital ya que además de otorgar mayor flexibilidad, este medio permite presentar su oferta en una forma moderna y atractiva.



Según Crisci, otro potencial que tiene el ICDS es el de la publicidad. «A través de este sistema, además de promocionar sus propios productos, una empresa puede vender el espacio a un cliente externo o proveedores del propio negocio, generando así una nueva fuente de ingresos. Es lo que llamamos un negocio dentro de tu negocio», resaltó. Y agregó que sectores como cadenas de supermercados, gimnasios, farmacias, centros educativos, centros de salud, hoteles son beneficiados con el desarrollo de la carteleria digital.



Desde el punto de vista del consumidor, el servicio también tiene sus ventajas, ya que las pantallas complementan la información comercial con noticias y el pronóstico del clima, lo que resulta más entretenido y disminuye la percepción del tiempo de espera.



Un aspecto también importante del servicio es que se adapta a cualquier empresa, desde una multinacional con 500 empleados hasta un negocio de barrio. «El costo del producto es de unos US$ 180 al mes, y no es necesario contar con un departamento de IT para ejecutarlo, solo con una conexión a internet y una pantalla con entrada HDMI es suficiente”, explicó el director.



Sin fronteras

Al brindar un servicio que se controla de forma remota, ICDS cuenta con todas las herramientas para convertir su software en un producto de exportación.



De hecho, la empresa viene adoptando una estrategia de resellers, en la que grandes empresas de tecnología revenden el servicio en sus respectivos países. Actualmente, ICDS cuenta con presencia en Argentina, Chile, Paraguay y Perú, y hace seis meses abrió una oficina en Miami para manejar los mercados de EE.UU. y América Central.



Entre sus clientes en ese hemisferio están una cadena de pizzerías en República Dominicana y las cadenas Sbarro y The Farm Store en EE.UU, y en los próximos meses se espera firmar con una empresa de Seguros que tiene mas de 150 sucursales y una gran cadena de supermercados de ese país, donde se instalarían mas de 1.000 sistemas ICDS.



«Estamos muy contentos porque logramos captar el interés por nuestro producto por parte de un gigante tecnológico, que llevará ICDS a 22 países. Adicionalmente, tenemos negociaciones abiertas por 50.000 licencias de software. El mercado potencial estimado para América Latina es de mas de US$ 1.000.000 anuales», concluyó el CEO.