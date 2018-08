Luces y sombras del Observatorio Económico de Florida

Desde agosto de 2014 a diciembre de 2017, en rubros como el sector primario, servicios, comercio, industria y construcción, se perdieron 635 puestos de trabajo en Florida, de acuerdo con un estudio realizado por Grupo Radar entre los empresarios y socios de todas las gremiales empresariales del departamento.



Del informe también se desprende que la tasa de desempleo en el departamento, tanto en hombres como en mujeres actualmente está por debajo de la media nacional.



En tanto, el 85% de las todas empresas del departamento son microempresas, el 13% son pequeñas empresas, 2% son medianas y las empresas grandes no llegan al 1%.



La mayoría de las empresas afirma que hubo un descenso de los ingresos en 2017 y en la proyección hacia 2018 el 27% de los encuestados cree que los ingresos serán inferiores.



Sobre las ganancias la mayoría de las empresas manifiesta que en 2017 éstas fueron inferiores. Proyectándose a 2018, el 27% prevé que también serán menores, mientras que el 10% proyecta que no habrá ganancias en 2018.



Las empresas de todos los sectores manifiestan que los costos fijos son el principal factor de pesimismo e incertidumbre a nivel de ingresos y ganancias. Para el 62% de los encuestados del Centro Comercial e Industrial de Florida, el costo fijo mayor que tiene la empresa es el BPS, luego la DGI y seguido por UTE.



Comparando el primer semestre 2018 con el semestre anterior, el 20% de las empresas del departamento está más endeudado, mientras que el 50% no está endeudado.



Sobre intención de cerrar empresas, el 31% pensó en hacerlo aduciendo problemas de rentabilidad como mayor razón. En la producción lechera, más de la mitad de los empresarios consultados ha pensado en cerrar su establecimiento.