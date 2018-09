Luego de cinco años, la aerolínea chilena Sky pidió permiso para volar a Brasil

De acuerdo con el ente regulador brasileño, Sky Airline cuenta con autorización para funcionar jurídicamente en Brasil desde 2013 pero hasta ahora no había solicitado la licencia operacional, lo que finalmente hizo.



La aerolínea tan sólo informó que pretende iniciar vuelos regulares entre los dos países en noviembre pero no aclaró las rutas ni las frecuencias.



Sky Airline, fundada en 2002 por el empresario de origen alemán Jürgen Paulmann, cuenta en la actualidad con 15 aviones Airbus con los que vuela desde Chile a las ciudades argentinas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, así como a Montevideo (Uruguay) y a Lima (Perú), además de a 14 destinos en Chile.



Se trata de la empresa más antigua en América Latina entre las que operan con la modalidad de bajo costo y lo hace con tarifas altamente competitivas para los parámetros de la región.



El crecimiento del 45% del transporte aéreo en Chile desde 2015 es atribuido en gran parte a la entrada en operación de esta aerolínea.



Brasil, que no cuenta con aerolíneas de bajo costo, autorizó el mes pasado a operar en el país a la noruega Norwegian Air, que es considerada la tercera mayor en Europa entre las que ofrecen pasajes de bajísimo precio.



La expectativa es que la empresa noruega comience a operar vuelos regulares entre Londres y Río de Janeiro y San Pablo a partir de enero próximo.



Otra empresa de bajo costo con autorización para operar en Brasil es la argentina Avian, una subsidiaria de Avianca que estudia realizar vuelos regulares entre Buenos Aires y San Pablo.



La ANAC igualmente espera que Flybondi también solicite autorización para operar en Brasil tras haber obtenido la licencia en Argentina.



Pese a la popularidad de las aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina, Brasil aún no cuenta con aerolíneas que realmente ofrezcan bajas tarifas.