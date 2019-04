Lyft cae más de un 10% en Wall Street antes de la salida a bolsa de Uber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según fuentes de medios especializados, el valor de las acciones de Lyft se ha visto erosionado después de que su rival Uber, de considerable mayor tamaño, tenga planeado presentar mañana los documentos oficiales para poder ofrecer en el parqué neoyorquino participaciones de la empresa.



El Wall Street Journal señaló que, según sus fuentes, Uber ha entregado documentación a los propietarios de la empresa que revelan que cada acción podría tener un precio de US$ 48 a US$ 55.



Su valoración, apunta el diario, alcanzaría por lo tanto entre US$ 90.000 y US$ 100.000 millones, incluyendo los US$ 10.000 millones que recaudaría con su salida a bolsa.



Este valor, señala, está por debajo de los US$ 120.000 millones que habían estimado compañías como Morgan Stanley y Goldman Sachs.



Los US$ 48 por acción de Uber es uno de los factores que señalan los expertos para explicar la devaluación en el parqué neoyorquino de Lyft, una empresa menor que salió a bolsa con sus acciones a US$ 72 cada una.



Además, varios analistas explican que las acciones de Lyft están sobrevaloradas, y deberían estar alrededor de los US$ 59 cada una en lugar de los más de US$ 60 en los que se encuentra actualmente, lo cual supone una valoración de la empresa de US$ 15.000 millones lugar de los US$ 19.000 actuales.



"El conductor es un actor independiente, y el cliente es un actor independiente, por lo que su negocio no tiene ningún tipo de anclaje, y ellos lo saben. Ese es el problema que tiene este tipo de empresas como Lyft", dijo el analista del medio CNBC Aswath Damodaran.



Lyft, que se estrenó en bolsa hace menos de dos semanas, el pasado 29 de marzo, ha vivido un inicio complicado y las acciones han bajado desde los US$ 72 iniciales hasta los US$ 60 de hoy, y ha retrocedido más de un 16% en las últimas cinco sesiones bursátiles.



Los inversores han mostrado sus dudas por una compañía que presenta interrogantes sobre la viabilidad de su modelo de negocio, ya que en 2018 perdió US$ 911 millones con una facturación de US$ 2.200 millones.



Como advertían diversos analistas, los inversores mostraban mayor interés en entrar en ofertas con mucha expectación para vender después rápidamente.