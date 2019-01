La mala cosecha de soja pegó en las exportaciones, que se estancaron en 2018

Las exportaciones uruguayas se estancaron en 2018 en comparación con el registro de 2017. El año pasado las colocaciones nacionales fuera de fronteras –esto incluye lo que salió a través de las zonas francas- tuvo un tenue incremento de 0,4% en términos interanuales, de acuerdo a la información divulgada este miércoles por Uruguay XXI. Las ventas al exterior sumaron así US$ 9.088 millones.



El instituto indicó que “la mala cosecha de soja producto de la sequía es lo que explica en gran parte el estancamiento de las exportaciones en 2018”. Se trató, dijo, de “la peor cosecha desde que existen registros”. Las exportaciones de soja ascendieron a US$ 526 millones el año pasado, 56% menos respecto a 2017. Agregó, además, que si se saca la oleaginosa, las colocaciones hubieran aumentado 9% en el año.



Si se mira cuáles fueron los rubros con mayor incidencia positiva en 2018, la lista está conformada por celulosa – que por primera vez se ubicó como el principal producto exportado del país, con ventas por US$ 1.660 millones-, madera, carne bovina, productos lácteos y vehículos. En la vereda de enfrente, a la soja se sumó el arroz: fueron los productos con las mayores incidencias negativas en el año que acaba de terminar.



Por el lado de los mercados, China fue una vez más el principal socio comercial de Uruguay: el 26% de lo que el país vendió tuvo como destino al gigante asiático, que compró US$ 2.328 a Uruguay. Le siguieron la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, Argentina y México.



Además, Uruguay XXI ya adelantó que proyecta que las exportaciones uruguayas aumenten alrededor de 4% interanual en 2019. “Este crecimiento se sustentará en la recuperación de las exportaciones agroindustriales, en especial las de los productos agrícolas que fueron los que más cayeron en 2018”, indicó.