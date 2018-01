Marcas y cadenas de TV perjudicadas por la ausencia de EE.UU. en el Mundial

Por primera vez en tres décadas, la selección de fútbol de Estados Unidos no logró clasificar a la próxima cita mundialista. El fracaso de los estadounidenses en estas clasificatorias, que selló su salida de Rusia 2018 tras perder con la débil Trinidad y Tobago, no solo afectó a los fanáticos de este deporte en el país, sino que también a las compañías que apostaron por el equipo.



Marcas como Coca Cola o Nike, auspiciadores oficiales del team, u otras como la cadena Fox -que compró los derechos de transmisión en US$ 400 millones-, han sido las principales perjudicadas de esta eliminación, por el bajo interés del público local de adquirir productos vinculados a una Copa donde los estadounidenses estarán ausentes.



Además, estas firmas no podrán mostrarse en una vitrina abierta a más de tres mil millones de potenciales compradores.