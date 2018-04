Matriz de Iberia y British Airways considera adquirir la totalidad de Norwegian Air

IAG, el consorcio propietario de la aerolínea española Iberia y la británica British Airways, anunció que estudia la adquisición de la pujante aerolínea de bajo costo noruega Norwegian Air.

International Airlines Group (IAG), el consorcio que engloba además a la irlandesa Aer Lingus y la española Vueling, hizo público un breve comunicado revelando su interés por la tercera aerolínea europea en número de pasajeros transportados, después de Ryanair y Easyjet.

"IAG considera a Norwegian una inversión atractiva y adquirió el 4,61%" de la aerolínea, anunció.

"Esta inversión minoritaria pretende establecer una posición desde la que iniciar conversaciones con Norwegian, incluida la posibilidad de una oferta total".

"IAG confirma que tales conversaciones no han tenido lugar hasta la fecha, y que no ha tomado una decisión de presentar tal oferta, y que no hay certeza" de que lo haga, aclaró.

Norwegian es una de las escasas aerolíneas de bajo costo que realiza vuelos de larga distancia, que eran hasta ahora coto de las grandes compañías.

"Norwegian cree que el interés de IAG en la compañía confirma la sostenibilidad y potencial de nuestro modelo de negocio y crecimiento global", dijo la empresa escandinava en un comunicado, precisando que no iba a comentar nada más en este momento.