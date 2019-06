En mayo las exportaciones uruguayas cayeron 2,2% frente al mismo mes de 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones uruguayas –incluyendo lo que sale del país a través de las zonas francas- cayeron en mayo 2,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. De esta manera, las colocaciones nacionales en el exterior sumaron US$ 850 millones en el quinto mes del año, de acuerdo a la información divulgada este lunes por Uruguay XXI.



Según el informe del instituto, esta contracción responde, sobre todo, al “comportamiento negativo” de las exportaciones de ganado en pie, celulosa y madera y productos de la madera.



En tanto, las colocaciones de carne bovina, concentrado de bebidas, lácteos, cebada y subproductos cárnicos fueron los de mayor incidencia positiva en mayo.



El principal producto de exportación en mayo fue la carne bovina, que totalizó US$ 166 millones, lo que marca un incremento de 15% respecto al mismo mes de 2018.



Si se mira qué sucedió en los primeros cinco meses del año, por otro lado, las ventas uruguayas fuera de fronteras alcanzaron los US$ 3.775 millones, lo que da cuenta de una leve baja de 0,4% en términos interanuales.