¿Un mayor límite de compras al exterior traería más igualdad?

Para enero y febrero era esperable una baja de la actividad, pero con la llegada de la pandemia al país en marzo, afirmaron integrantes de la Cámara Uruguaya de Couriers que la “luz al final del túnel”se veía muy lejos. A pesar de tener una remontada al final del año, los empresarios analizan la posibilidad de solicitarle al Gobierno, que aumente el límite de cantidad de compras al exterior por individuo.

Según Carlos Bertelli, vocero de la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC), un año normal para los servicios de entrega de paquetes comprados en el exterior tiene sus “idas y vueltas”, dónde se depende de las liquidaciones en Estados Unidos y “la vida en Uruguay”. En los primeros meses del año suelen bajar la cantidad de compras web al exterior hasta que comienzan las clases, donde las entregas suben, pero “en 2020, hasta fines de abril, esa especie de curva que empieza a subir no se dio y la preocupación fue importante, porque la cosa bajaba”.



“En enero proyectábamos una baja interanual, donde la pandemia hizo que bajase muchísimo. A partir de marzo teníamos cero expectativas y mucha incertidumbre, había una economía paralizada, la gente no estaba utilizando los servicios de courier y el consumo en general. Nos afectó a todos”, explicó Federico Nogueira, director de Gripper.



Por otra parte, Andrés De Miquelerena, country manager de Tiendamia, afirmó que “en marzo las empresas de nuestro rubro se vieron muy afectadas, al tener costos fijos tan altos, no tenés tanto back up (respaldo) para subsistir muchos meses con cierto volumen. La incertidumbre era enorme, entonces la luz al final del túnel estaba lejísimos”. También agregó que el sector empezó a “levantar”, cuando las personas empezaron desarrollar el teletrabajo, ya que en los primeros meses de la pandemia solo suplían sus necesidades básicas, “compraban papel higiénico, y en los siguientes meses se dieron cuenta que tenían que comprar cosas que necesitaban día a día o cosas puntuales que por el contexto no podían ir a una tienda física, marcas o talles que solo podían comprar por internet”.



“En esta pandemia, le hubiera venido muy bien al uruguayo poder traer del exterior un perfume o algo que estuviera necesitando, desde un shampoo anti caspa hasta una crema de enjuague. Creemos que el cross border (compras al exterior) tiene beneficios a los que tenemos que apuntar como país, para darle más libertades al uruguayo, como también para darle las mismas posibilidades a las personas que pueden viajar, como a las que no”, sostuvo el country manager de Tiendamia.



En esta línea, Bertelli afirmó que “el pedido de la gente es el de poder tener más capacidad de compra. Desde la Cámara lo estamos intentando poder conversar con el nuevo gobierno. En el 2020 no pudimos abocarnos a ese tema por el asunto de la pandemia, entendimos que no era el momento para plantearle este tipo de cosas al Gobierno. Es un tema que tenemos pendiente para el 2021, cuando se retome todo luego de febrero o marzo. Es un requerimiento que el público que compra por internet te lo hace saber permanentemente, que es poder tener más capacidad de compra en el exterior”.



A su vez, agregó que “en un mercado como el uruguayo, que es pequeño y poco atractivo, es casi imposible que haya una variedad de artículos como la que hay a un click, en las distintas tiendas online del resto del mundo. Es un poco el trabajo que desde la Cámara y las empresas de couriers se intenta hacer, poder darle la facilidad a la gente que pueda acceder a artículos que no se encuentran. Más allá que en algunos rubros pueda haber una diferencia de precios, básicamente creo que una variable bastante pesada es que son cosas que la gente busca y que no encuentran acá en Uruguay”.



Por su parte, Nogueira opinó que se está muy lejos de una competencia “1 a 1” con el mercado local, ya que “las compras a nivel minorista en Uruguay, superan ampliamente lo que se puede traer desde el exterior. En el último estudio dio que (las compras al exterior) eran menos del 1% de las importaciones locales. Es muy difícil que se compita con un mercado local, con un cliente que puede ir a probarse la ropa, que puede tener contacto con la mercadería, que tiene un plazo de entrega mucho menor que comprando en el exterior.

Cada modalidad tiene distintos beneficios, no es un tema de competencia, sino de conseguir variedad de productos que acá no se puede conseguir”.



De este modo, De Miquelerena expresó que están “alineados a la visión que tienen desde el Gobierno, de ser un país con libertades e igualdades de oportunidades para todos. El cross border ha crecido muchísimo y está mucho más regulado, tenemos que hacer hincapié en mejorar algunas restricciones, pensando que es un régimen 100% complementario del mercado local, no es algo que se vaya a sustituir”.



El régimen vigente de franquicias, compras de productos al exterior, establece que cualquier persona mayor de 18 años pueda traer del exterior hasta tres envíos al año, sin tener que pagar los impuestos a la importación, siempre y cuando la compra no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso en cada envío.



Mercados y productos

Alrededor de US$ 34 millones es el valor anual de las compras web al exterior, según un estudio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2018, los cuales son utilizados principalmente en compras a Estados Unidos y China, como principales mercados de estas transacciones.



En 2020, según Federico Nogueira, Estados Unidos siguió “siendo el líder por un tema cultural y por lo avanzado que tiene el e-commerce en la logística, las páginas, la parte de tecnología, están sumamente avanzados, por lo que hacen que compres en tres clicks y que la recibas en un día”. Agregó también que “está muy marcado las tiendas en donde se compran en Estados Unidos, tanto Ebay, Walmart, Amazon, son las tiendas de retail más grandes allá. No vimos ningún cambio por las ventas en redes sociales”. En esta línea, agregó que el rubro de la tecnología creció y el de la indumentaria se mantuvo.



De Miquelerena, explicó que el teletrabajo influyó, ya que las compras eran “desde un cargador de una computadora, hasta un mouse inalámbrico, una vincha, ropa para hacer gimnasia, yoga, productos para usar en tu casa”.



A su vez, sostuvo Bertelli que “desde acá en Uruguay estamos lejos del movimiento mundial, pero hay mercados grandes que uno recién los ve emerger en el país, por ejemplo España, Gran Bretaña, algún nicho de mercado y algún courier que se está volcando a traer paquetes de allí. Asia es un lugar que está creciendo mucho”.



"Va a ser un año para replantear las estrategias de negocios", según cedu Cinco en uno: el efecto 2020 en los comerciantes

Según el presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CADU), Marcelo Montado, la pandemia generó una presión en los empresarios para habilitar canales de venta online, que adelantó el proceso de cinco años en uno.



“La venta online fue un crecimiento importantísimo. Para la mayoría de las empresas, 3% a 5% es la venta online a nivel estándar. Desde el punto de vista de comercio electrónico, sin duda fue un año de crecimiento sostenido, con guarismos que multiplicó por cuatro, por cinco y hasta por 7 la venta online. Desde el punto de vista de los comerciantes, de todas formas fue un año muy complicado porque no vas a suplir con ventas online, la baja de dos meses de una empresa”, afirmó Montado.



A su vez, sostuvo que aquellas empresas que habilitaron estos canales, digitalizaron no solo en la venta de un bien, sino en el catálogo online. Comenzaron a “hacer pedidos de Whatsapp, digitalizaron procesos y servicios. Transformaron su visión obligados. Vivieron un año de zoom y vieron que era posible y que funcionaba tan bien como antes”.



A diferencia del año pasado, donde la digitalización fue “apresurada”, para Montado “el 2021 va a ser un año de desarrollo más planificado. Cuando vino el cierre, las empresas empezaron a desarrollar su canal (digital). Este año va seguir el desarrollo online, pero van a ver cómo se paran. Todo negocio tiene tres patas: estrategia de negocios, comunicación y la tecnología. Este año va a ser para replantearse estrategias”.



“Creo que vamos a tener un buen 2021, es verdad que se aceleró la parte de e-commerce, no solo la parte de cross border, creo que el e-commerce local se aceleró y es como un primer paso para el que compra online, para tomar confianza y comprar en el exterior. Sin duda, el crecimiento del e-commerce local a corto plazo termina favoreciendo el e-commerce general o el e-commerce cross border, que es el que más nos interesa en nuestro rubro”, afirmó Federico Nogueira.