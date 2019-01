Menor demanda china provocó caída de 8% en las acciones de Caterpillar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un incremento en la provisión para pérdidas en créditos y amortizaciones en su negocio de productos financieros también mermó los beneficios del cuarto trimestre del mayor fabricante mundial de maquinaria pesada.



Caterpillar prevé una ganancia ajustada en 2019 de US$ 11,75 a US$ 12,75 por acción, lo que se compara con la expectativa promedio de analistas de US$ 12,73 por papel, según datos IBES de Refinitiv.



El presidente financiero, Andrew Bonfield, dijo a Reuters que este año las ganancias serían impactadas por tasas tributarias más altas en Estados Unidos.



Lawrence De Maria, analista de William Blair, dijo que las previsiones de 2019 apuntaban a "un crecimiento más lento y un ciclo de maduración que implica techos de mercado, lo que podría limitar efectivamente cualquier subida industrial por ahora".



La empresa incumplió las expectativas de ganancias por primera vez en diez trimestres, con una ganancia de US$ 2,55 por acción lejana al pronóstico de analistas de US$ 2,99, según Refinitiv. Las ventas e ingresos totales en el trimestre crecieron un 11% en la comparación interanual a US$ 14.340 millones.



Las acciones de Caterpillar perdían un 8,2% a US$ 125,63. En 2018, el papel bajó un 19,4%, lo que se compara con el descenso de 15% en el S&P 500 y del 5,6% del Dow Jones.